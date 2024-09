Febre Oropouche: com três casos, Jaboatão distribui repelentes para grávidas; Recife faz licitação

A- A+

Com três casos confirmados da febre do Oropouche em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, sendo um deles em uma mulher grávida, a gestão da cidade iniciou, nessa quarta-feira (11), a distribuição de repelentes para gestantes do município.

A Prefeitura do Recife, que também registrou um caso da doença em mulher grávida, pretende distribuir o produto às gestantes acompanhadas pelo município.



Em Jaboatão, que notificou casos nos bairros do Curado, Santana e Jaboatão Centro, a iniciativa vai atender, inicialmente, grávidas com até 13 semanas de gestação, "por ser o período que o sistema nervoso central do feto está se formando, representando um maior risco se a mãe tiver a doença", justificou a prefeitura.

Entretanto, ressalta a gestão da cidade, todas as 1.891 gestantes cadastradas, que realizam o pré-natal em unidades municipais de saúde, serão contempladas.



"A entrega ocorrerá nas unidades onde elas são acompanhadas, sejam unidades de saúde da família (USF’s), unidades básicas tradicionais (UBT’s), policlínicas e o Hospital Memorial Jaboatão dos Guararapes", informou a Prefeitura de Jaboatão.



A superintendente em Vigilância em Saúde de Jaboatão, Vânia Freitas, destacou que o município foi o pioneiro na aquisição e distribuição dos repelentes para o enfrentamento da febre Oropouche.



Jaboatão inicia distribuição de repelentes para grávidas como forma de combate à febre Oropouche | Foto: Matheus Britto/PMJG

O município afirmou que o repelente entregue tem duração de três meses, considerando o uso diário, e que será distribuído durante toda a gestação, de acordo com o acompanhamento da gestante nas unidades de saúde do município.



Casos de febre Oropouche em Jaboatão

Até o momento, Jaboatão dos Guararapes contabiliza três casos da febre Oropouche confirmados, sendo dois em mulheres moradoras dos bairros de Jaboatão Centro e Santana, - uma delas está gestante.



O terceiro infectado é um paciente do sexo masculino, que reside no bairro do Curado. As notificações ocorreram entre junho e julho deste ano. A gestão informou que todos os infectados foram medicados e já estão curados, "sem apresentar complicações".



Em Pernambuco, segundo o mais recente boletim epidemiológico da SES-PE, divulgado nessa quarta-feira (11), há o total de 144 casos confirmados da febre do Oropouche. Além de Jaboatão, o vírus isolado foi identificado em pacientes dos seguintes municípios:

Recife, Jaqueira, Pombos, Água Preta, Moreno, Maraial, Cabo de Santo Agostinho, Rio Formoso, Timbaúba, Itamaracá, Catende, Camaragibe, Ipojuca, Itaquitinga, Macaparana, Sirinhaém, Bonito, Garanhuns, Aliança, Machados, São Benedito do Sul, Barra de Guabiraba e São Vicente Ferrer.

Primeiro caso de Febre Oropouche confirmado no Recife

A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) confirmou o primeiro caso da febre Oropouche no Recife. Trata-se de uma mulher de 28 anos, moradora no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte da Capital pernambucana, que está na 34ª semana de gestação.



O caso foi confirmado no último dia 9 de setembro e notificado por um hospital da rede privada de saúde, onde a paciente havia sido atendida, no dia 27 de junho deste ano. Na ocasião, a grávida apresentava sintomas de febre, dores de cabeça e no corpo, além de manchas na pele.



"A paciente teve alta médica e se recuperou em casa. Nesse período, submeteu-se a exames e consultas de pré-natal; a última no dia 5 de setembro. Está tudo bem com ela e também com o feto", afirmou a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), que acompanha o caso.



Diante do avanço da doença do Estado e do recente caso confirmado em uma mulher grávida, a Sesau informou que finalizou, nesta semana, um processo licitatório para distribuir, por meio das unidades da Atenção Básica, repelentes para as gestantes acompanhadas no pré-natal.



A reportagem da Folha de Pernambuco questionou se há previsão para o início da distribuição do produto, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.



Sintomas

O Ministério da Saúde alerta que os sintomas da febre do Oropouche são parecidos com os da dengue. Entre eles estão dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia.



"O diagnóstico deve ser feito até o quinto dia de sintomas. Por isso, é importante que a população esteja atenta e procure a unidade de saúde mais próxima de casa, em caso de sintomas", afirmou a Prefeitura de Jaboatão.



Cuidados

Além da aplicação de repelente, a Prefeitura de Jaboatão destacou outras estratégias de proteção e prevenção à febre Oropouche, entre elas o uso de roupas que cubram boa parte do corpo, o uso de mosquiteiro, a colocação de telas finas nas janelas, além do cuidado do entorno da residência.



“O mosquito que transmite essa doença é o maruim e ele está presente, principalmente, em locais com folhas e frutas caídas no chão. Então, ter esse cuidado com a limpeza ao redor da residência é de extrema importância”, informou Vânia Freitas.

