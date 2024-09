A- A+

Região Metropolitana do Recife Porco-espinho e cobras cascavéis são resgatados pela Cipoma em áreas urbanas da Região Metropolitana Os três animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), no Recife

Duas cobras cascavéis e um porco-espinho foram resgatados em áreas urbanas da Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa terça-feira (10), pela Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a primeira cascavel estava na avenida Miguel Labanca, no Centro de São Lourenço da Mata.



Já a segunda cobra foi resgatada no Centro de Manutenção da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), na rua Serrita, em Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.



O terceiro animal silvestre encontrado em área urbana foi o porco-espinho, que estava na rua Padre Roma, em Engenho Maranguape, na cidade de Paulista.

De acordo com a Cipoma, os três animais foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), no Recife.



No local, eles receberão os cuidados específicos da equipe técnica até que estejam prontos para voltar ao habitat natural.



A PM destaca que, em caso de resgate de animais silvestres, a população deve ligar para o número de emergência 190.



Já em casos de denúncias de crimes ambientais em Pernambuco, o número a ser contatado é o 181, da ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS).

