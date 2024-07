A- A+

Saúde Mito ou verdade: água com gás e limão emagrece? Adeptos da bebida dizem que ela ajuda no emagrecimento, digestão, desintoxicação e limpeza do fígado

O ritual de tomar água com gás e limão ganha cada vez mais adeptos. É normal em um restaurante ouvir uma mesa pedir a opção.

As pessoas acreditam que a bebida pode ajudar a controlar o peso e até mesmo a emagrecer, mas será que isso é realmente verdade?

Água morna com limão em jejum, por exemplo, é outra prática frequente entre as pessoas, as pessoas afirmam que a mistura ajuda na digestão, na desintoxicação e na limpeza do fígado.

Entretanto, especialistas dizem que é necessário ter cuidado.

A água é uma bebida que não tem calorias. Se adicionar o gás natural nela, junto com o ácido encontrado no limão, as pessoas que a consomem pode ter uma sensação de saciedade, o que ajuda a controlar na quantidade de comida ingerida.

Consequentemente, ingere menos calorias e ajuda a controlar o peso. Porém, a água com gás e limão não emagrece.

Ela, entretanto, auxilia na adoção de hábitos saudáveis que substituem bebidas mais calóricas e prejudiciais ao organismo, como refrigerantes e bebidas alcoólicas.

Benefícios para a saúde

Água com gás e limão tem benefícios. Além de ser refrescante e hidratante, a mistura, tem componentes como a Vitamina C (que é um dos maiores nutrientes do limão), bioflavonoides, cálcio e magnésio.

Entretanto, especialistas pedem que as pessoas o consumam com cautela e em quantidades moderadas.

O professor David Lloyd, cirurgião de fígado e consultor do hospital Leicester Royal Infirmary, na Inglaterra, não acredita que exista nenhuma prova científica ou evidência médica que sustente as afirmações feitas sobre os benefícios da água com limão.

"Para 'desintoxicar' o fígado, ou melhor, curar danos ao fígado, você tem que parar de fazer as coisas que o fazem trabalhar tanto e causar problemas em primeiro lugar, como beber álcool ou usar drogas.

Isso, junto com a ingestão de cerca de dois litros de água por dia, manterá o fígado saudável. Um copo de água quente e limão não consegue isso.

Além do mais, a função do fígado é desintoxicar, não existe isso de 'desintoxicar' o próprio fígado", aponta o especialista.

Desgasta o esmalte do dente

Segundo Andrej Bozic, cirurgião dentista, a água com limão tem altos níveis de acidez.

“O suco de limão tem um nível de pH em torno de 2, que é muito ácido. Isso pode corroer o esmalte dos dentes, que é a camada externa dura e protetora”, explica.

Os danos irreversíveis causados pela erosão do esmalte podem abrir a porta para uma série de problemas dentários, desde cáries até sensibilidade aumentada.

O dentista afirma ainda que uma vez desgastado, o esmalte não volta a crescer.

“As pessoas muitas vezes apresentam maior sensibilidade a alimentos e bebidas quentes e frias quando o esmalte está corroído. Com menos proteção, os dentes ficam mais suscetíveis à cárie e pode causar descoloração e aparência amarelada dos dentes”, alerta o médico.

O esmalte serve como defesa de primeira linha dos dentes contra bactérias e substâncias nocivas.

A água com gás e limão espremido ainda deve ser evitada por pessoas que têm refluxo, gastrite ou indigestão com a bebida, já que os ácidos podem trazer desconforto digestivo e sensação de queimação.

O excesso de gás também pode dar uma sensação desconfortável de inchaço.

Veja também

Jaboatão dos Guararapes Menina de 9 anos é mordida por cachorro no bairro de Candeias