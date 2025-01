A- A+

longevidade Moradora do interior do Rio, com quase 120 anos, reivindica título de campeã em longevidade Médico de dona Deolira, que ajuda família a reunir documentos para inscrever idosa no livro dos recordes, garante que ela é mais velha do que a mulher do Rio Grande do Sul

Enquanto a freira gaúcha, Inah Canabarro Lucas, aos 116 anos, foi reconhecida oficialmente como a pessoa mais velha do mundo, no interior do estado do Rio, familiares de Deolira Glicéria Pedro da Silva, moradora no bairro Frigorífico, em Itaperuna, no Norte Fluminense, reivindicam o título para ela, que em 10 de março completará 120, conforme mostram sua certidão de nascimento e carteira de identidade. Entretanto, para figurar no livro do Guinness World Records, isso não basta, segundo o médico geriatra Juair de Abreu Pereira, que cuida da idosa e ajuda a família a conseguir as provas do recorde de longevidade.

—O Guinness pede outros documentos (para confrontar) como certidão de nascimento e casamento — alegou.

O médico contou que dona Deolira perdeu todos documentos numa enchente em 2007. Ele conseguiu as segundas vias da certidão de nascimento e da identidade, mas tem enfrentado dificuldades em obter s documentos que dependem da igreja. Chegaram a procurar o templo mais antigo da paróquia, em Natividade, mas lá não encontrou registros sobre a idosa.

— Recorremos até ao bispo e formos na paróquia de Tombos, na divida com o estado de Minas. Agora um advogado amigo sugeriu que busquemos junto ao INSS a comprovação da idade de dona Deolira, o que vamos fazer nos próximos dias — afirmou o médico.



Como registrar um recorde

Para uma pessoa figurar no livro dos recordes, é preciso realizar uma inscrição relatando o feito no site oficial do Guiness book. Mas só isso não basta. È necessário apresentar provas da realização da conquista. Em seguida, uma equipe de gerenciamento de registros fará pesquisas para validar o recorde. Eles também são responsáveis por analisar todas as inscrições e documentação enviada.

No caso da freira gaúcha, o recorde foi atestado pelo site da LongeviQuest, formado por um grupo de pesquisadores que afirma ser referência no monitoramento e no mapeamento de supercentenários pelo mundo. Inah Canabarro Lucas nasceu em 8 de junho de 1908 na cidade de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul e passou a ostentar o título de pessoa mais velha do mundo após a morte da japonesa Tomiko Itooka, no dia 29 de dezembro de 2024. Ela também tinha 116 anos.

Inah, assim como dona Deolira fazem parte de um grupo de 60 supercentenários de várias pontos do Brasil que doaram material genético para uma pesquisa sobre longevidade saudável que está sendo realizada pelo Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Os pesquisadores querem saber o que essas pessoas têm em comum que fez com que passassem da barreira dos 100 anos saudáveis e ativos

Antes de inah o cearense João Marinho Neto, de 112 anos, havia sido confirmado como o homem mais velho do mundo pelo Guinness World Records. O marco aconteceu após a morte do britânico John Tinniswood, também aos 112 anos.

Família de Deolira prepara festa

A família de dona Deolira está preparando uma festa para comemorar, em março, os 120 anos da matriarca, nascida em Porciúncula, em 1905, como mostra sua carteira de identidade. A idosa aguarda para os próximos meses o nascimento do primeiro representante da sua quinta geração: o bebê que está esperando uma de suas tataranetas.

— A ideia é reunir todos os filhos, netos, bisnetos e tataranetos — disse a neta Doroteia Ferreira da Silva.

Doroteia disse que a avó não tem problemas de saúde e costuma interagir com a família.

—Às vezes ela se recorda de alguma história antiga ou de um familiar. Seu dia a dia é tranquilo. O que ela mais gosta de fazer é dormir — revelou.

Segundo o médico, dona Deolira se recupera de uma queda recente, mas o seu quadro de saúde é bom "na condição possível dela, em função da idade avançada".

—Está se alimentando bem, conversando e convivendo com os familiares dela— relatou o profissional que acompanha a idosa.

