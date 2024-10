A- A+

TORRE Moradores do edifício que sofreu explosão na Torre voltam para casa Defesa Civil do Recife se reuniu com as pessoas antes da liberação

Com exceção de dois imóveis, os moradores dos blocos A e B do Edifício Sobrado da Torre, no bairro de mesmo nome, na Zona Oeste do Recife, foram autorizados pela Defesa Civil da cidade, na manhã desta quarta-feira (2), a voltarem para os respectivos apartamentos.

Eles foram surpreendidos, no fim da noite dessa terça-feira (1), por uma explosão causada por vazamento de gás no apartamento 706, que fica no 7º andar do Bloco A. Os dois blocos do prédio, localizado na Visconde de Itaparica, foram evacuados por questão de segurança, sob ordem da Defesa Civil do município, que realizou avaliação inicial estrutural.

Por volta das 9h30, a equipe técnica se reuniu com os moradores após constatar que as estruturas poderiam ser liberadas. Os blocos contêm 12 andares, cada um com seis apartamentos.





Dois apartamentos seguem interditados

A gerente geral de Engenharia da Defesa Civil do Recife, Elaine Hawson, informou que seguem interditados os apartamentos 706, onde ocorreu a explosão, e o 704, que fica ao lado, além de parte da garagem.

"Identificamos que não há comprometimento estrutural nas unidades. Hoje pela manhã foi feita a inspeção dos elevadores do bloco A, que foram liberados. Na verdade, o risco estrutural não existe. Mas há, no 706, algumas paredes que sofreram deslocamento. A gente vai pedir que essas paredes sejam removidas para que seja feita a recuperação", contou.

Moradores relatam susto

Segundo o gastrônomo Paulo André, de 61 anos, que mora no 7º andar do bloco B, uma equipe responsável pela manutenção dos elevadores deve comparecer ao local, ainda hoje, para analisar a parte elétrica dos equipamentos.

"Eles [integrantes da Defesa Civil do Recife] nos informaram dessa liberação. Mas a empresa dos elevadores ainda vai vir aqui para fazer essa autorização do uso", explicou.

Mesmo morando no bloco oposto, Paulo relatou ter sentido os impactos da explosão: "Foi um estrondo muito grande. A gente pegou algumas coisas, desceu e ficou aqui embaixo".

Residente há um ano e três meses do edifício, a aposentada Mayra Pessoa, de 65 anos, contou que os moradores do apartamento atingido são um casal e duas filhas, sendo uma bebê de aproximadamente seis meses e uma adolescente de idade não identificada.

"No momento em que houve a explosão, eu estava sentada na cama. Foi alto. Só que a gente não identifica na hora o que se passa, e aí fica procurando. Quando eu resolvi abrir a porta, me deparo como se ela tivesse sido arrombada. A porta e as chaves tinham voado e as fechaduras ficaram no chão. Eu me deparei com os escombros caindo, uma fumaça subindo e um cheiro terrível e não identificava o que era. Depois, veio todo mundo para o corredor com o casal que morava onde tudo aconteceu. Ele [o morador do apartamento] me disse que tinha acabado de trocar o gás e a mangueira. Quer dizer que não foi coisa antiga. Foi trocado ontem [terça]," disse ela.

Relembre incidente

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, acionado por volta das 23h, não houve focos de incêndio, nem vítimas.

Alguns moradores foram para a frente do prédio para serem atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após passarem mal, pelo susto.

O Samu informou ter atendido dois pacientes. Um homem de 28 anos e outra pessoa, de idade e sexo não informados, que recusaram remoção para unidades de saúde.

A Defesa Civil do Recife foi acionada para verificar se havia risco de desabamento no local.

"Foi constatado que houve uma explosão em um dos apartamentos, provocada por vazamento de gás", confirmou a Defesa Civil.

Os bombeiros enviaram cinco viaturas, sendo uma ambulância, duas de comando operacional e duas de combate a incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil ajudaram os moradores a fazer a retirada gradual dos pertences mais importantes.

O vazamento foi contido e a ocorrência, finalizada por volta das 3h35.

