Morre segunda vítima de explosão de lancha em Cabo Frio; Marinha investiga acidente

A- A+

Morreu na manhã deste domingo (23) mais uma das vítimas que ficou ferida na explosão de uma lancha nas proximidades da Ilha do Japonês, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio. Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, mas não resistiu aos ferimentos. Ele é a segunda vítima fatal da explosão.



O acidente, que deixou 10 pessoas feridas, incluindo três crianças, aconteceu na última segunda-feira (17). Davi Freire Zerbone, de 4 anos, teve queimaduras em 100% do rosto. Ele também estava internado no Hospital Estadual Roberto Chabo e morreu nesta sexta-feira. Segundo a direção da unidade, na tarde de sexta o menino teve uma parada cardiorespiratória. A equipe médica realizou diversas manobras, mas sem sucesso.

As outras duas crianças, de 1 e 5 anos, também tiveram ferimentos graves. A mais velha está internada no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo.

Veja também

EUROPA Feministas protestam na França contra avanço da extrema direita a uma semana das eleições