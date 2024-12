A- A+

SERTÃO Mostra Olegarinha de Artes da Mulher apresenta gastronomia de mulheres quilombolas, em Triunfo Evento busca fortalecer a cultura local e capacitar mulheres do Sertão de Pernambuco no empreendedorismo gastronômico sustentável

Entre os próxios dias 10 e 14 de dezembro, a cidade de Triunfo, no Sertão de Pernambuco, recebe a Mostra Olegarinha de Artes da Mulher (MOA), edição Sabores do Sertão. A mostra tem como objetivo promover o empoderamento feminino e impulsionar o empreendedorismo entre as mulheres sertanejas.

A programação destaca as quilombolas e indígenas da região, com foco em resgatar saberes ancestrais afro-brasileiros e capacitar as participantes para a criação de negócios gastronômicos e sustentáveis. Marcela Paes, produtora do evento, acredita que espaços como a MOA são importantes para a valorização das mulheres da região.

"A MOA é uma oportunidade única para mulheres e meninas quilombolas e do Sertão de Pernambuco aprenderem e trocarem conhecimento, além de se capacitarem para empreender em um setor tão crescente quanto a gastronomia. Queremos fortalecer a cultura local e criar novas possibilidades de geração de renda, respeitando e valorizando as tradições e ancestralidade das mulheres da região", afirma a produtora.

Mostra Olegarinha de Artes da Mulher

Durante os cinco dias de evento, serão oferecidas palestras, oficinas e apresentações culturais com grandes nomes da gastronomia, arte e música regional.

O evento contará com palestras de especialistas como Tayná Passos, Elis Almeida, Fabíola Pinto e Angélica Nobre, além de oficinas sobre gastronomia sustentável, empreendedorismo feminino, e precificação de negócios.

“Trouxemos mulheres que possuem vivências e um histórico de luta e resistência”, revela Marcela Paes.

Segundo a produtora, a Feira MOA – Sabores do Sertão, que fecha a Mostra, no dia 14 de dezembro, será uma grande confraternização com oportunidade de negócios, pois reúne a gastronomia regional quilombola, artesanato e manifestações culturais, como o Coco de Roda, a tradicional Cambinda de Triunfo, e shows de Jéssica Caitano e Elis Almeida.

Marcela Paes, produtora do evento, acredita que espaços como a MOA são importantes para a valorização das mulheres da região. Foto: Divulgação.

Valorização cultural

A Mostra Olegarinha de Artes da Mulher visa proporcionar um ambiente de aprendizado, troca e fortalecimento das mulheres do Sertão, com foco na sustentabilidade e no empreendedorismo criativo. Ao final do evento, as participantes terão a oportunidade de divulgar e comercializar seus produtos, gerando novas perspectivas de desenvolvimento para suas comunidades.

“Visitar a feira é uma oportunidade de provar a famosa culinária das mestras cozinheiras do Quilombo de Águas Claras e de Santa Rosa”, diz Marcela.

Para Antonio Pinheiro, articulador cultural que idealizou a primeira edição da MOA, “esse é um compromisso com a valorização da cultura local e com o empoderamento feminino, especialmente nas comunidades quilombolas e indígenas do Sertão de Pernambuco”.

A Mostra é patrocinada pela Ambev e o PretaHub – aceleradora do empreendedorismo negro no Brasil, que contemplaram 21 projetos em todo o Brasil, através do Fundo Bora Cultura Preta. O Guaraná Antarctica, marca que é sinônimo de brasilidade e celebra as riquezas regionais, é o patrocinador oficial do encontro.

Confira a programação completa da mostra:

Terça-feira (10)

14h – credenciamento e recepção de boas-vindas.

14h30 – Palestra com Marcela Paes: Entre Sonhos e Realidade: Como Fazer Acontecer?

15h30 - INTERVALO - Coffee-break

16h00 - Palestra com Tayná Passos: Sabores de Resistência: Culinária Afro Pernambucana e a Construção de Identidades Diaspóricas.

Quarta-feira (11)

9h às 11h30 – Oficina com Angélica Nobre: Gastronomia Sustentável

11h30 às 13h - INTERVALO - Almoço

13h às 16h – Oficina com Fabíola Pinto: A Arte de Precificar e Multiplicar

16h às 17h30 - Mão na Massa - Oficina de Encadernação Artesanal com Tiago Alberione e Júlio César

Quinta-feira (12)

9h às 11h30 – Oficina com Elis Almeida: Empreendedorismo Feminino

11h30 às 12h30 – Reunião com as expositoras da FEIRA MOA – SABORES DO SERTÃO

Sábado (14)

10h00 – Abertura da Feira MOA - SABORES DO SERTÃO com Gastronomia Regional Quilombola e Artesanato

10h30 - Recreação infantil com Maiane Alves

12h00 - Intervenção musical: Marcelo Lima Sanfoneiro

13h30 - Coco de Roda Tradição Quilombola

14h40 - Palhaço Sequinho

15h40 - Cambindas de triunfo (Cortejo e palco)

17h - Jéssica Caitano

18h30 - Elis Almeida e Forró Com A Gente

20h - Término do evento

Veja também

política Starmer lança "Plano para Mudança" no Reino Unido