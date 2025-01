Motorista atropela multidão e deixa ao menos 10 mortos em Nova Orleans, nos EUA

A- A+

Ao menos dez pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas depois que um motorista avançou sobre uma multidão em Nova Orleans, na região da Bourbon Street, de acordo com a agência oficial de preparação para desastres da cidade, NOLA Ready.



As autoridades locais pediram que moradores se mantenham longe da área do incidente.

"O 8º Distrito está atualmente trabalhando em um incidente com vítimas em massa envolvendo um veículo que atropelou uma grande multidão nas ruas Canal e Bourbon. Há 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 fatalidades. Parceiros de segurança pública estão respondendo [à ocorrência] no local. Atualizações seguirão assim que forem recebidas", afirmou a agência, em comunicado.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de equipes de socorro e ambulâncias pela região do atropelamento.

Testemunhas contaram à CBS News que o motorista avançou sobre a multidão em alta velocidade e, depois, ao sair do veículo, abriu fogo contra as pessoas que estavam no local. Agentes teriam revidado com disparos na direção do suspeito.

