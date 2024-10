A- A+

BOMBA DO HEMETÉRIO Motorista que invadiu contramão e matou motociclista no Recife tem prisão preventiva decretada Adriano Pereira dos Santos foi encaminhado para o Cotel

O motorista que invadiu a contramão e atingiu uma motocicleta, deixando um homem morto e outro ferido, na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife, teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

Adriano Pereira dos Santos foi encaminhado para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A informação foi confirmada à reportagem pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no início da tarde desta quarta-feira (23) — a audiência de custódia que determinou a prisão preventiva foi realizada pela manhã, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Joana Bezerra, área central da Capital pernambucana.

O acidente aconteceu por volta das 5h, na terça-feira (22), na rua Bomba do Hemetério. Na motocicleta estavam, a caminho do trabalho, um homem de 28 anos e outro de 50.

O homem de 28 anos, que pilotava a motocicleta, morreu no local. Já o de 50 anos, ocupante da garupa, foi removido do local pelo Corpo de Bombeiros com dores na lombar e escoriações nos cotovelos. Ele foi levado para Hospital de Fraturas do Espinheiro, também na Zona Norte do Recife.

Segundo o TJPE, a prisão preventiva foi decretada "para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal".

O TJPE reforçou que, segundo o termo da prisão em flagrante, Adriano Pereira dos Santos apresentava sinais de embriaguez.

O motorista teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e, após a colisão, se recusou a fazer o teste do bafômetro no local.

Ele chegou a ser levado por policiais militares do 11º Batalhão para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Segundo a Polícia Militar, ele foi agredido por populares após a colisão.

A PM também informou que, após recusar o teste do bafômetro e receber alta da UPA, o motorista foi levado à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.

Na Ceplanc, a Polícia Civil registrou o caso como homicídio de trânsito com dolo eventual e lesão corporal, deixando o homem à disposição da Justiça depois da aplicação das medidas administrativas.

