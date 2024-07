A- A+

SÃO PAULO Motorista de ônibus é morto por passageiro em São Paulo após se recusar a parar fora do ponto Após serem acionados por passageiros, policiais militares encontraram o ônibus colidido contra uma casa e o motorista gravemente ferido dentro dele

Um motorista de ônibus, de 26 anos foi baleado na cabeça por um passageiro neste domingo, 7, na zona leste de São Paulo, após se recusar a parar o veículo fora do ponto de parada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o motorista chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas veio a óbito na unidade de saúde.

O caso aconteceu durante a noite, na Rua Visconde de Aljezur, no bairro Vila Jurema, dentro de um ônibus da linha 2007/10 Cid. Kemel II - CPTM Itaim Paulista, da operadora de transporte público Transunião.





Após serem acionados por passageiros, policiais militares encontraram o ônibus colidido contra uma casa e o motorista gravemente ferido dentro dele. O passageiro que realizou o disparo fugiu e ainda não foi identificado.

"Segundo uma passageira, o autor teria solicitado ao motorista que parasse fora do ponto e, ao ter a solicitação negada, baleou a vítima na cabeça, fugindo na sequência", disse a SSP.

"Exames periciais foram solicitados ao IC e IML. O caso foi registrado como homicídio e colisão no 50º DP (Itaim Paulista), que prossegue com as investigações. Diligências são realizadas visando identificar e prender o autor."

A SPTrans lamentou o ocorrido e disse que "repudia o injustificável ato de violência registrado na noite do último domingo". A gestora do transporte municipal afirmou que está à disposição das autoridades policiais para auxiliar nas investigações.

