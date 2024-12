A- A+

crime Mototaxista é morto a tiros no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem foi morto por ocupantes de um veículo prata, que, após o crime, fugiram

Um mototaxista de 29 anos foi morto a tiros no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, na noite dessa quinta-feira (19).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem foi morto por ocupantes de um veículo prata, que, após o crime, fugiram. O delito é classificado como homicídio consumado.

Após realizar as perícias criminal e papiloscópica, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, na área central da Capital pernambucana.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria", completou a corporação, por meio de nota.

Veja também

ciclone Ao menos 75 mortos em Moçambique pela passagem do ciclone Chido, segundo novo balanço