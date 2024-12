Réveillon da RMR terá 3,2 mil agentes de segurança nas ruas, com drones e reconhecimento facial

A- A+

As festas de Réveillon nas cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) vão ter 3,2 mil agentes fazendo a segurança nas ruas. O anúncio foi feito pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), nesta sexta-feira (20).

Ao todo, foram investidos mais de R$ 500 mil para o efetivo, que atuará com drones e tecnologia de reconhecimento facial.

As áreas prioritárias das ações de segurança vão ser Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Ipojuca. Policiais, bombeiros, agentes da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) vão estar nas ruas durante as festas sempre das 20h às 2h da madrugada.

Investimento em tecnologia

Para este ano, o foco foi investir em tecnologia, principalmente para drones e aeronaves. Um exemplo é o helicóptero bimotor recentemente adquirido para fazer operações tanto na parte do dia, quanto da noite, além de patrulhas em condições atípicas de muita chuva.

O ponto principal, no entanto, é a presença do sistema de reconhecimento facial, utilizado desde o último Carnaval. A tecnologia utiliza câmeras colocadas nas vias de acesso às festas para identificar atos criminosos e reconhecer seus autores nesse período de festas.

"A partir do alerta que esse sistema gera, todo uma etapa de checagem é feita, tanto documental quanto pessoal, antes da abordagem. Isso desencadeia uma sequência de ações para, caso comprovada a identidade e a suspeita de delito, abrirmos o mandado de prisão. O nosso foco é estar nas ruas como um instrumento de salvaguarda da população", explicou a secretária executiva de Defesa Social, Dominique de Castro.

Ampliação do policiamento

Para as festas, vai haver um aumento do efetivo em atuação por parte da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Vão ser, ao todo, 2.485 lançamentos extras, além do policiamento ordinário, que segue inalterado.

"É uma festa maior, com mais dias, e que atrai mais gente. A gente leva em consideração todos esses pontos na hora de montar a operação. Também vamos ter operação com viaturas, motocicletas e bicicletas. Além disso, os drones vão atuar em áreas de difícil acesso a pé", explicou o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel Ivanildo Torres.

Também será montado um esquema especial para o transporte público no perímetro das festas. Estão previstas patrulhas especiais, paradas e blitzes surpresa em pontos estratégicos. Já o efetivo da cavalaria vai estar nas áreas de estacionamento montadas por cada prefeitura.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) vai montar também duas delegacias móveis, na avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, e na orla da Praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Também vai haver atendimento online para registro de ocorrências, além do policiamento nas ruas.

Reforço para show de Roberto Carlos

Haverá, ainda, um reforço para o show de Roberto Carlos na Virada Recife 2025, na orla do Pina. A apresentação do "Rei" vai acontecer no próximo dia 26, e é o mais aguardado da festa neste ano, com expectativa de atrair milhares de pessoas.

O ponto vai contar, inclusive, com esquema especial de caravanas montado pela Prefeitura do Recife para quem vier de fora. A cidade está com cadastro aberto no Conecta Recife para 150 vagas de estacionamento no Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul, onde também vai haver uma edição especial do Expresso Réveillon.

Como o público-alvo é mais idoso, também foi montado um sistema especial de atendimento.

"Vamos ter um reforço para cuidar melhor desse público-alvo, que tende a chegar mais cedo, que vai estar na praia já a partir das 14h, em um ambiente com muito calor. Então vamos ter mais agentes preparados para atender esses idosos, com auxílio do próprio Samu e das nossas aeronaves, para facilitar nesse atendimento", explicou a secretária executiva.

Alerta contra mergulho à noite

O principal alerta do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que vai atuar durante todos os dias de festa, é para a população evitar o banho de mar, por conta da maré cheia, principalmente à noite.



"Vamos fazer um trabalho de prevenção para o risco do banho de mar nesse período. Também falaremos sobre o uso de bebida alcóolica, que não se combina com o banho de mar. Também vamos ter um reforço das equipes tanto na parte interna, quanto externa dos locais dos shows para isso", começou o o comandante-geral do CBMPE, Francisco Cantarelli.



"A nossa solicitação é de que as pessoas venham para a festa para torná-la em um momento mais alegre o possível. Que não tragam transtorno para a população, visitantes e também para o nosso efetivo", completou.

