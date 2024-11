A- A+

PARANÁ MP atribui homicídio culposo a motorista e dono de caminhão por tragédia que matou time de remo Sete dos mortos eram jovens atletas integrantes do projeto "Remar para o Futuro", com idades entre 15 e 20 anos

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o motorista e o dono do caminhão envolvido no acidente que matou nove integrantes de delegação de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, em outubro, na BR-376, em Guaratuba.

O motorista do caminhão, Nicollas Otilio de Lima Pinto, e o proprietário do veículo, Heloide Longaray, foram denunciados por homicídio culposo. Eles também são acusados de lesão corporal culposa contra o único sobrevivente do acidente.

O Estadão busca contato com as defesas.

Sete dos mortos eram jovens atletas integrantes do projeto "Remar para o Futuro", com idades entre 15 e 20 anos, que haviam participado do Campeonato Brasileiro de Remo. Os outros mortos foram o coordenador técnico do time e o motorista da van que transportava as vítimas. O sobrevivente é um atleta da equipe, que tem 17 anos.

Segundo a denúncia, o motorista dirigiu de forma "imprudente, evidenciada pelo excesso de velocidade; imperita, consistente na falta de habilidade técnica e desconhecimento tanto da via quanto do veículo que conduzia; e negligente, consistente em deixar de verificar as boas condições e funcionamento dos freios do veículo".

A denúncia detalha ainda que o motorista dirigia o caminhão acima da velocidade permitida e, por isso, comprometeu o "acionamento adequado do freio".

"Iniciou a descida de trecho de serra utilizando relação de marcha e velocidade incompatíveis tanto com a via quanto com as características e condições de conservação e manutenção do veículo que conduzia, comprometendo, com isso, o acionamento adequado do freio motor e a segurança no controle do caminhão durante a descida, situação que resultou na colisão do caminhão com a traseira da caminhonete/van Renault (onde as vítimas estavam), que, devido ao impacto, foi arrastada para fora da pista, momento em que o caminhão tombou sobre ela, causando o óbito das vítimas", diz a denúncia.

O Ministério Público afirma que proprietário do caminhão foi "negligente" e contribuiu para o acidente porque "deixou de garantir a manutenção eficiente do sistema de freios de serviço do semirreboque".

A perícia apontou que o sistema de freios estava funcionando apenas parcialmente e em condições precárias de conservação e manutenção.

Além da condenação, o MP pede indenização ao atleta que sobreviveu e aos familiares das vitimas.



