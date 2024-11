Megaoperação contra o tráfico interestadual de drogas em sete estados cumpre mandados em Caruaru

A- A+

Suspeitos de movimentar R$ 79 milhões com o tráfico interestadual de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro foram alvos de uma megaoperação vários estados brasileiros, e que cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A Operação Rota 600 cumpriu, nesta terça-feira (19), 42 mandados de busca e apreensão, oito de prisão temporária, além do bloqueio judicial de bens e valores da organização criminosa com base em Cascavel, no Paraná, e ramificações no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba.

Até o momento, foram apreendidos 48 mil comprimidos de ecstasy, avaliados em R$ 2,4 milhões, além de R$ 280 mil em espécie, U$ 1.000,00 (dólares americanos), seis veículos, além de joias adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas.

A investigação foi iniciada em 13 de janeiro de 2023, após a apreensão de cerca de 600 kg de maconha em uma caminhonete e a prisão do motorista do veículo durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), na cidade de Anchieta, em Santa Catarina.

O relatório produzido pela PRF subsidiou a investigação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC).

Os órgãos identificaram outros integrantes da organização criminosa, dentre eles as principais lideranças e os responsáveis desde o transporte e distribuição até a lavagem de dinheiro, ocultação de ativos e coordenação logística.

Ao longo da investigação, que durou cerca de um ano, foram retiradas de circulação mais de cinco toneladas de drogas, que eram transportadas utilizando uma "sofisticada estrutura logística, visando ludibriar as fiscalizações policiais", movimentando mais de R$ 79 milhões nas contas dos investigados.

A deflagração da operação ocorreu de forma simultânea em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Paraíba e em Pernambuco, onde o Ministério Público do Estado (MPPE) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade de Caruaru.

A investigação tramita em sigilo e, por esse motivo, não foram divulgados maiores detalhes sobre a identidade dos alvos.

Participaram da ação 52 policiais do Gaeco de Santa Catarina, 70 policiais do Gaeco MPPR - núcleos de Curitiba, Ponta Grossa, Paranaguá, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Maringá e Cascavel, Policiais Rodoviários Federais do NOE e GOC, além de policiais dos Gaecos do Rio Grande do Sul, Paraíba e Pernambuco.

A Operação Rota 600 recebeu o nome em alusão à rota utilizada pelos investigados para realizar o transporte de 600 kg de maconha apreendidos na cidade de Anchieta-SC, em janeiro de 2023, cuja apreensão deu origem à investigação.

Veja também

Feriado Amanhã é feriado? Quem trabalha tem direito a folga? Recebe dobrado? E quem faz jornada 6x1?