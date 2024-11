A- A+

PERNAMBUCO PF erradica mais de 255 mil pés de maconha no Sertão e evita produção de 85 toneladas da droga Em 2024, a PF já erradicou no Estado 1,368 milhão de pés, o dobro do ano passado inteiro

A nona fase da Operação Terra Livre erradicou 255 mil pés e 18 mil mudas de maconha, entre 4 e 14 de novembro.

A ação, conduzida pela Polícia Federal (PF), aconteceu em ilhas do rio São Francisco e cidades do Sertão de Pernambuco: Orocó, Salgueiro, Cabrobó, Ibimirim, Belém do São Francisco, Betânia, Carnaubeira da Penha, Floresta e Santa Maria da Boa Vista.

Ainda segundo a PF, que divulgou balanço da operação nesta terça-feira (19), a erradicação evitou a produção de 85 toneladas de maconha, além de apreender 68 quilos da droga.

"A atuação permanente da Polícia Federal no combate aos plantios de vegetais entorpecentes na região do Sertão de Pernambuco contribui não apenas para o desabastecimento dos pontos de venda de drogas no Estado, mas também, em toda a região Nordeste, evitando também a escalada da violência por meio da prática de outros crimes", disse a PF, por meio de nota.

Participaram da operação policiais civis e penais e militares do Corpo de Bombeiros e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi).

Agentes atuaram em incursões terrestres e fluviais, com o emprego de botes infláveis e uma aeronave do Grupamento Tático Aéreo- Secretaria de Defesa Social (GTA/SDS-PE).

Em 2024, a PF já erradicou no Estado 1,368 milhão de pés, o dobro do ano passado inteiro.

