Compesa inicia obra de esgotamento sanitário em bairros da Zona Sul do Recife nesta quarta (20)

A Compesa inicia nesta quarta-feira (20), por meio do Programa Cidade Saneada, mais uma etapa da obra de ampliação dos serviços de esgotamento sanitário nos bairros de Pina e Boa Viagem, localizados na Zona Sul do Recife.

As ações terão início às 7h, com a mobilização da área onde os serviços serão realizados, iniciando nas ruas Alexandrino Martins Rodrigues e José Rodrigues, no bairro do Pina. As atividades seguirão nessas vias até o fim deste mês, de segunda a sexta-feira, sempre das 7h às 17h.

Após essa etapa inicial, a obra seguirá por outras vias do bairro. De acordo com a gerente Técnica de Engenharia, Jamily Quental, essa fase da obra, que faz parte da segunda etapa da do Complexo Cabanga, tem previsão para finalizar em setembro de 2025.

"Estamos entrando em uma fase de ações em áreas com trânsito intenso e pedimos a compreensão da população para os eventuais transtornos da obra, iniciativa importante para a saúde das pessoas especialmente nesses dois bairros, que terão acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgoto", ponderou a gerente da Compesa.

Serão implantados 12 mil metros de rede nessa etapa e ainda construídas duas estações elevatórias de esgoto (sistema de bombeamento), que transportarão os efluentes para a Estação de Tratamento de Esgoto-ETE Cabanga, que fica no bairro do Cabanga, e também está passando por ações de modernização para absorver a nova demanda para tratamento de esgoto.

O projeto de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário Cabanga já implantou cerca de nove mil metros de redes coletoras de esgoto nos bairros de São José, Cabanga, Ilha Joana Bezerra e Coque, de um total de 32 mil metros de tubulações. Para a conclusão dessa etapa serão investidos um total de R$ 44,4 milhões.



