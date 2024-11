A- A+

Obra Compesa realiza obra na av. Caxangá para melhorar o abastecimento dos bairros do Cordeiro e do Zumbi Serviço acontece no cruzamento entre as ruas Souza Bandeira e Estevão da Costa

A Compesa realiza uma troca de tubulações na avenida Caxangá, no cruzamento entre as ruas Souza Bandeira e Estevão da Costa, Zona Oeste do Recife.

A obra, que substitui a rede antiga do local por tubos PEAD, um material mais resistente, durável e seguro, busca reduzir vazamentos e melhorar as pressões nas áreas dos Bairros do Cordeiro e do Zumbi, resultando em mais água nas torneiras para 16 mil pessoas.

A execução do serviço compreende um trecho de cerca de 300 metros da via. As atividades ocorrem no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 22h às 5h, para reduzir o impacto das intervenções no trânsito.

O diretor Regional Metropolitano da Compesa, Flávio Coutinho, explicou que, apesar do serviço, o abastecimento da região seguirá normal.

“Os moradores seguirão com água todos os dias, mas chegando mais forte nas torneiras”, afirmou.

Já foram executados mais de 60% da obra, que tem previsão de ser finalizada no final de novembro.

O serviço está incluído no pacote de ações da Compesa voltado ao combate das perdas de água e na otimização do abastecimento na capital pernambucana, que conta com um investimento de R$ 50 milhões ao longo dos cinco anos de contrato.

A operação preventiva focada em detectar e solucionar vazamentos ocultos (aqueles em que a água não aflora na via) também visa à modernização das redes de distribuição de água.

Até outubro de 2026, a previsão é de que 16 km de tubulações que vêm prejudicando o fornecimento de água sejam substituídos.

Quando essas ações forem finalizadas, a Compesa prevê a melhora do abastecimento dos 41 bairros do Recife.



