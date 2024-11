A- A+

SAÚDE Mulher confunde colírio com cola de unha e é levada ao hospital: "Estava queimando" O incidente deixou Brianne Shipley com uma sensação intensa de queimação e desconforto

Brianne Shipley, moradora da Flórida, nos Estados Unidos, passou por um momento angustiante quando, ao acordar para aliviar uma infecção ocular no meio da noite, confundiu um frasco de cola para unhas com colírio. No escuro e com os olhos fechados, ela pegou o frasco errado e aplicou a cola diretamente no olho, causando uma dor imediata e angustiante que a levou às pressas para o hospital.

O incidente deixou Shipley com uma sensação intensa de queimação e desconforto.

“Depois que aconteceu, eu estava literalmente gritando histericamente, pegando meu telegone para ligar para a emergência e tentando acordar meu filho”, disse ela em vídeo publicado na plataforma de vídeo TikTok.





A americana descreveu a sensação de que seu olho estava “pegando fogo” e que algo parecido com “pedras” arranhou sua superfície, o que intensificou seu desespero. Desesperada para aliviar a dor, Shipley tentou remover a cola na torneira e depois no chuveiro, mas todos os seus esforços foram em vão. Dada a persistência da dor e a falta de resultados, decidiu ir ao hospital, onde os médicos se encarregaram de retirar cuidadosamente os restos de cola com cotonetes.

Apesar da intervenção médica, vários dias após o incidente ele continua a apresentar visão turva no olho afetado. Os especialistas que a atenderam explicaram que esses tipos de acidentes são mais comuns do que se imagina, já que muitos produtos cosméticos e medicamentos possuem frascos com aparência semelhante, o que facilita a confusão.

Após o incidente, Shipley compartilhou sua experiência no TikTok, onde seu vídeo rapidamente se tornou viral, alcançando mais de 2 milhões de visualizações.

Diante disso, os especialistas alertam que os produtos químicos presentes na cola para unhas podem causar irritação ocular grave e danos ainda mais graves se não forem tratados a tempo. As autoridades de saúde aconselham vivamente a procura de cuidados médicos de emergência em caso de acidente deste tipo. Tentar remover a cola sozinho pode piorar a situação.

