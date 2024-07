A- A+

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE Mulher filma cobra entrando em carro e deixa cartaz para avisar: "Cuidado! Tem uma cobra no motor!" Fato inusitado chamou atenção de moradores de Santa Cruz do Capibaribe

Uma cena inusitada chamou atenção de moradores de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, na tarde de quarta-feira (24).

Uma mulher filmou uma cobra entrando em um carro e deixou um cartaz para avisar o fato ao dono do veículo.

Mulher filma cobra entrando em carro e deixa cartaz para avisar: "Cuidado! Tem uma cobra no motor!" - https://t.co/Xgwaw88K3B pic.twitter.com/VxD9f64Ymd — Folha de Pernambuco (@folhape) July 26, 2024

"Cuidado!!! Tem uma cobra no motor!!!"

Outro cartaz afixado no veículo dizia: "Entrou uma cobra no capô do carro. Tenho o vídeo". Ao lado da frase, o contato de telefone da autora das imagens.

"Coloquei meu contato para que não pensassem que era pegadinha", disse a mulher, identificada como Iva Carla.

Em fala ao g1 Caruaru, o dono do veículo, o comunicador esportivo Maurício Sobrinho, afirmou que pensou se tratar de uma brincadeira.

A cobra foi retirada do veículo em segurança em uma oficina, horas depois do fato. O animal estava escondido em brechas do motor e radiador do carro.

"Vi um aviso na parte de trás, e tirei uma foto. Quando eu entrei, vi o aviso de novo no vidro do motorista! Eu só abri o capô com ajuda de um amigo meu. Vi ela passando por trás da bateria e fazia uma dobra"

Veja também

MEIO AMBIENTE Unesco declara Parque dos Lençóis Maranhenses Patrimônio da Humanidade