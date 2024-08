A- A+

Acidente Mulher grávida está entre as pessoas feridas no desabamento no Morro da Conceição A gestante foi encaminhada para atendimento na UPA da Caxangá

Uma mulher grávida estava sob o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição que desabou na tarde desta sexta-feira (30), na Zona Norte do Recife.

Segundo o Núcleo Gestor das Upas, 12 pacientes foram distribuídos para três unidades do Estado: Upa Nova Descoberta, Upa Torrões e Upa Caxangá.



A grávida, junto com outros três pacientes, foram encaminhados para primeiros socorros na Upa da Caxangá, na Zona Oeste da Cidade.

Com 21 semanas de gestação, ela foi transferida para atendimento médico no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central da Capital pernambucana.

Na Upa da Nova Descoberta, na Zona Norte, foram recebidas três vítimas, que já foram transferidas para outros hospitais.

Na unidade de Torrões, na Zona Oeste, deram entrada cinco vítimas, e todas se encontram estáveis.

Mais informações em instantes.

Veja também

Alemanha Ataque com faca deixa 5 feridos na Alemanha