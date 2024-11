A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher de 42 anos morre após ser atropelada por ônibus no TI Abreu e Lima Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (15)

Uma mulher de 42 anos morreu após ser atropelada por um ônibus no Terminal Integrado Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (15). O coletivo envolvido no acidente fazia a linha Caetés III/TI Abreu e Lima. A vítima foi identificada como Maria da Conceição.

Em nota conjunta, as Polícias Militar e Civil de Pernambuco informaram que agentes do 17º BPM realizavam policiamento ostensivo no terminal quando o atropelamento ocorreu.

O Instituto de Criminalística (IC) realizou as perícias, enquanto o Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo da vítima.

"A PMPE conduziu o motorista para a Delegacia de Paulista, da Polícia Civil de Pernambuco, que instaurou inquérito e iniciou as diligências", destaca a nota.



