Mulher perde movimentos após sofrer queda durante prática de acroyoga

A- A+

Uma americana de 32 anos sofreu sérias lesões e perdeu os movimentos do pescoço para baixo após cair durante uma sessão de acroyoga — prática que mistura movimentos de yoga e acrobacias —, em San Diego, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em junho deste ano. Atualmente, Abby Weiss mora com familiares em Chicago, Illinois, por não conseguir mais viver sozinha.

A fonoaudióloga pediátrica praticava o acroyoga há cerca de quatro anos. Em 21 de junho, ela caiu e sofreu uma fratura na medula espinhal. Após o acidente, ficou hospitalizada por semanas e respirava com o auxílio de aparelhos. Agora, ao lado da família, faz atividades de reabilitação para tentar recuperar movimentos.





Em entrevista à emissora americana KGTV, o pai de Abby, Rory Weiss, afirmou que agora a filha está totalmente consciente e amedrontada.

— Ela está morrendo de medo. Ela disse outro dia que parece que está em uma camisa de força, não consegue se mover. Tudo tem que ser feito por ela — explicou.

Para arcar com o alto custo do tratamento de Abby, que inclui cuidadores e terapia, familiares e amigos criaram uma campanha de arrecadação virtual.

— As contas médicas são astronômicas. Não há fim. Pessoas que nem conhecemos contribuíram — diz o pai.

A campanha já arrecadou mais de 155 mil dólares, o equivalente a cerca de R$ 860 mil, na cotação atual. Agora, a família de Abby espera que ela consiga recuperar movimentos conforme a inflamação diminua. Os médicos, no entanto, não garantem que isso vá acontecer.

— Se eu soubesse o tipo de manobras que ela estava fazendo, eu teria dito para não fazer, mas acho que ela não teria escutado — relatou o pai de Abby à KGTV.

O que é o acroyoga?

A atividade pode ser praticada em grupos de três pessoas e propõe exercícios de força e flexibilidade combinando acrobacias com ioga, trabalhando a confiança de cada um para conseguir articular as posturas.

São inúmeras as opções e tipos de movimentos que podem ser feitos, os mais conhecidos são os voos, onde um dos integrantes da equipe permanece deitado no chão e atua como base, com as pernas a 90 graus.

O segundo membro, chamado de “volador”, está localizado nos pés e nas mãos de seu parceiro e permanece ativo e rígido como uma prancha. Se for de nível avançado, os cargos costumam ser alternados. Enquanto o terceiro participante assume geralmente o papel de cuidador.

Também há posturas mais simples e fáceis, que não requerem ficar no ar, mas também exigem concentração e foco.

As aulas são dinâmicas e muito ativas. Começam com jogos de integração para quebrar o gelo e para que as pessoas se conheçam e criem vínculos. Depois, seguem-se alguns exercícios de movimentação corporal e, por último, o momento mais esperado: as posturas características do acroyoga. Para finalizar, uma sessão de massagem tailandesa para relaxar os músculos e renovar as energias.

Veja também

SAÚDE Mosquito da dengue usa infravermelho para detectar alvos humanos, diz estudo