Mulher viraliza ao dizer que ficou cega de um olho pelo mau uso da lente de contato

As lentes de contato podem oferecer riscos se utilizadas de forma inadequada. Uma mulher afirma ter ficado cega em um olho após o uso indevido que acarretou na infecção por um parasita que come córnea, chamado de acanthamoeba (AK).



Lara Brandão Tironi compartilhou na plataforma de vídeos TikTok o antes e depois da perda de visão. Segundo seu relato, ela começou a utilizar lentes no ano passado após ser receitada pelo oftalmologista.

— O que me aconteceu foi sim o uso indevido das lentes de contato. (...) Foi culpa minha, totalmente minha. Foi irresponsabilidade. Eu tinha o costume de ficar coçando o olho, isso me causou uma laceração na córnea e também tomava banho usando as lentes — explica Lara, em um vídeo.

Por conta do mal uso, foi infectada pela acanthamoeba (AK), que pode causar perda permanente da visão. A ameba corrói a córnea, causando dor intensa e extrema sensibilidade à luz. AK é comum no solo e na água, incluindo água da torneira, rios, piscinas e banheiras de hidromassagem.

— Se você quer usar lente, ouve o que o médico te indicar e siga à risca o que ele te diz. Se você acha que não vai conseguir, que não é uma pessoa higiênica, não use lente de contato — alerta a jovem.

Riscos de lentes de contato

Recentemente, um estudo de pesquisadores da University College de Londres (UCL), no Reino Unido, publicado na revista científica Ophthalmology, mostrou que o uso de lentes reutilizáveis aumenta em 3,8 vezes o risco para a ceratite por Acanthamoeba em comparação com o uso de lentes descartáveis diárias.

Além disso, no mesmo trabalho, os cientistas observaram que uma série de fatores também elevam o risco para o problema, como justamente utilizar as lentes à noite, em 3,9 vezes, ou durante o banho, em 3,3 vezes.

Segundo os pesquisadores, cerca de 90% dos casos da ceratite por acanthamoeba são associados a riscos evitáveis. Em análises adicionais, por exemplo, os cientistas estimaram que entre 30% e 62% dos casos da doença podem ser prevenidos se as pessoas apenas trocarem as lentes reutilizáveis pelas descartáveis.

“Dado que cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo usam lentes de contato, é importante que as pessoas saibam como minimizar seus riscos de desenvolver ceratite”, explica o autor do estudo e professor do instituto de oftalmologia da universidade britânica, John Dart, em comunicado.

Quais são os cuidados que se deve ter com as lentes?

De acordo com informações do Hospital de Olhos de São Paulo, para manter a higiene e minimizar o risco de doenças oculares, é preciso seguir uma rotina de cuidados. Desta forma, é necessário:

Antes de pegar as lentes, lavar as mãos;

Higieniza-las antes e depois do uso;

Utilizar soluções higienizadoras específicas para lentes de contato;

Limpar a solução presente no estojo das lentes todos os dias e trocá-lo mensalmente;

Respeitar o prazo do fabricante para as lentes descartáveis.

Além disso, é importante não esfregar os olhos com as mãos enquanto se usa a lente, não dormir com elas nem tomar banho enquanto as utiliza.

