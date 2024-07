Cianeto: o que é a substância ligada à morte de seis turistas por dívida em Bangcoc

A- A+

Seis estrangeiros (três homens e três mulheres entre 37 e 56 anos) foram encontrados mortos em um quarto luxuoso num hotel em Bangcoc, capital da Tailândia, na última terça-feira junto a xícaras de chá contendo o composto químico cianeto.

De acordo com o relatório policial, o crime foi cometido por uma das pessoas presentes no local e teria sido motivado por uma disputa por dinheiro.

O que é o cianeto?

O nome cianeto é um termo guarda-chuva para se referir a qualquer composto químico que tenha uma ligação entre carbono e nitrogênio. Descrito e citado em romances policiais como um veneno de ação rápida, o cianeto tem diversas versões.

O cianeto de sódio (NaCN), cianeto de potássio (KCN), cianeto de hidrogênio (HCN) e cloreto de cianogênio (CNCl) são altamente tóxicos para seres humanos.

Contudo, no dia a dia, o cianeto de hidrogênio pode ser encontrado em alimentos, objetos e na natureza.

Alguns exemplos são a raiz da mandioca, broto de bambu e soja, além de fazer parte dos compostos presentes no cigarro, em pequenas quantidades.

Ele tende a ser liberado em maior volume durante emissões vulcânicas e queima de biomassa.

Como ele envenena?

Quando entra em contato com o organismo humano, o cianeto impede que as células do corpo usem o oxigênio para produzir energia. Isso faz com que órgãos importantes utilizem todo o estoque de energético, como o coração e os músculos, até o eventual fim deste, o que causa a morte.

Quais são os sintomas da intoxicação?

Os sintomas variam de acordo com o tempo de exposição ao cianeto. De modo geral, o contato com diferentes formas do cianeto pode causar convulsão, inconsciência, insuficiência respiratória, coma e em casos mais graves (como maiores quantidades ou longos períodos de exposição), leva à morte.

