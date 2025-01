A- A+

Elon Musk respondeu com ironia nesta terça-feira às acusações de ter feito uma saudação nazista durante seu discurso na posse de Donald Trump, em Washington, na véspera. O bilionário sugeriu que seus detratores encontrassem "truques sujos melhores" em resposta à controvérsia gerada pelo gesto.

"Francamente, eles precisam de truques sujos melhores. O ataque de 'todo mundo é Hitler' é tão batido", disse o dono da Tesla e da SpaceX, em postagem na sua rede social X.

TV en DIRECTO | Musk hace lo que parece ser un saludo nazi durante el almuerzo de la investidura https://t.co/gKVc6QlNZM pic.twitter.com/9jLSnyAkqc — EL PAÍS (@el_pais) January 20, 2025

O empresário causou espanto no evento ao fazer duas vezes uma saudação, descrita por alguns como "fascista" ou "nazista", enquanto outros a defenderam como "um gesto desajeitado".





No momento, ele falava no palco da Capital One Arena, onde apoiadores de Donald Trump se reuniram para um comício em homenagem ao novo presidente americano, algumas horas após sua posse.

Depois de agradecer à multidão por permitir que o republicano retornasse à Casa Branca, ele bateu no peito com a mão direita e então estendeu o braço, com a palma aberta. Ele então repetiu o gesto, virando-se para o resto da multidão atrás dele.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

A historiadora Claire Aubin, especialista em nazismo nos Estados Unidos, considerou que o gesto de Elon Musk foi de fato um "sieg heil", a saudação nazista.

"Bem, não demorou muito", criticou o congressista democrata Jimmy Gomez no X, reagindo a uma imagem do homem mais rico do mundo fazendo a saudação no palco.

Outra historiadora e especialista em fascismo, Ruth Ben-Ghiat, também declarou no X que "era de fato uma saudação nazista, e bastante agressiva".

'Ângulo exato'

Alguns jornais estrangeiros, como o israelense Haaretz e o britânico The Guardian, alegaram que o bilionário americano "parecia" ter feito uma saudação "fascista" ou "ao estilo fascista".

"Parece que ele estava segurando a situação há algum tempo e finalmente conseguiu desabafar", disse a ex-congressista democrata Cori Bush no X. "Como se ele tivesse praticado em frente ao espelho para encontrar o ângulo exato".

De acordo com a revista Wired, muitas figuras de extrema direita nos Estados Unidos elogiaram o evento, incluindo o colunista Evan Kilgore, que saudou o gesto de Musk como "incrível".

Nas últimas semanas, Elon Musk fez inúmeras declarações de apoio ao partido de extrema direita alemão AfD, mas também à primeira-ministra italiana de extrema direita Giorgia Meloni e ao partido britânico anti-imigração Reform UK.

