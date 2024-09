A- A+

meio ambiente Associação promove mutirão de limpeza na praia do Paiva neste sábado (21) A concentração dos participantes acontece na Casa Parque, a partir das 8h, com um café da manhã e orientações sobre o percurso

A Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP) promove, neste sábado (21), um mutirão de limpeza pela orla da praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.



A ação acontece pelo 12º ano consecutivo, com um trajeto de 2km de ida e 2km de volta. A concentração dos participantes acontece na Casa Parque, a partir das 8h, com a realização de um café da manhã e orientações sobre o percurso. O evento é gratuito e aberto ao público.

Os participantes são equipados com luvas e sacolas biodegradáveis, e contribuem para a remoção de resíduos e a preservação do meio ambiente. É importante que os voluntários levem garrafas de água reutilizáveis, protetor solar e usem roupas confortáveis para a caminhada.



Além disso, o uso de chapéus e bonés é recomendado para proteção contra o sol, considerando que a atividade se estenderá por aproximadamente três horas. Este ano, a ação terá o suporte de empresas parceiras, como a Iron House, a Uninassau e a BrasALPLA.

Associação promove mutirão de limpeza na praia do Paiva neste sábado (21). - Foto: Associação Geral da Reserva do Paiva/Divulgação

Para o processo ser mais lúdico, as crianças serão divididas em grupos para participar da coleta de resíduos. No final, está prevista uma dinâmica de pesagem para identificar qual grupo conseguiu recolher a maior quantidade de lixo.



Os três primeiros colocados serão premiados, com o objetivo de incentivar os pequenos a se engajarem ainda mais na conscientização ambiental de forma lúdica e educativa.

O programa faz parte da ação global World Cleanup Day, um movimento internacional sem fins lucrativos criado em 1986 e dirigido pela Ocean Conservancy – Centro para Conservação da Vida Marinha. No Brasil, ocorre desde 1997, e a Associação Geral da Reserva do Paiva já participa ativamente há 12 anos, com o reforço para importância da preservação dos ecossistemas locais.

Serviço:

Mutirão de Limpeza da Praia do Paiva

Dia: Sábado (21)

Horário: Concentração às 8h na Casa Parque, no Parque do Paiva

Público: Adultos e crianças a partir dos 4 anos acompanhados de responsável



Mutirão na praia de Piedade

Uma ação similar acontee na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, também neste sábado. A ação chega em parceria entre a prefeitura do município e a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente do Rotary Club dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, além do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE).

O mutirão de limpeza acontece na orla, com concentração às 8h30, no Espaço Vida Marinha. Na abertura, será ferecido um café da manhã, e, depois, o grupo vai percorrer dois trechos da praia de Piedade, para recolher resíduos descartados incorretamente e orientar a população. O primeiro seguirá até as imediações do Hotel Dan Inn, em Piedade, e o outro trecho irá até a chamada curva do “S”, na avenida Bernardo Vieira de Melo.



Para auxiliar na coleta do material, serão distribuídas sacolas e luvas biodegradáveis para os participantes da ação. Quem quiser se juntar ao grupo, basta chegar ao Espaço Vida Marinha. Os organizadores lembram a importância de usarem roupas leves, protetor solar e boné. A previsão é que o mutirão encerre às 11h30.

O material recolhido será separado, classificado e pesado, para ser encaminhado para o Programa de Coleta Seletiva do município. Haverá ainda um ecoponto, no Espaço Vida Marinha, para o recebimento de material eletrônico.

