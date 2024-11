A- A+

Não curtiu? Teme roubo de dados? Saiba como desativar a Meta AI do seu Whatsapp Ferramenta, porém, não pode ser excluída do app, mas pode ter alcance limitado.

Algumas pessoas preferem não usar a Meta AI, e a opinião de muitos especialistas tende a concordar com essa medida. Esta nova função que utiliza inteligência artificial no aplicativo de mensagens para responder perguntas e criar imagens pode ser uma fonte de informação não confiável que pode confundir e limitar a criatividade, inclusive, segundo estudos, seu uso causa sério impacto ambiental.

Embora vários usuários comemorem sua criação e sua incorporação no aplicativo de mensagens da Meta, a verdade é que há muitas pessoas que não se sentem confortáveis ou satisfeitas com esta ferramenta. Os motivos variam, mas a verdade é que muitos preferem eliminá-lo.

Muitas pessoas podem suspeitar dos efeitos negativos que este aplicativo tem sobre os usuários e a sociedade.

Embora a principal suspeita seja a perda de privacidade do usuário, o WhatsApp garante que seus chats possuem criptografia ponta a ponta, que o impede de ler as mensagens e analisá-las. De qualquer forma, existem outras razões pelas quais as pessoas deveriam pensar duas vezes antes de usar essa inteligência artificial. Abaixo, as cinco mais relevantes:

Impacto ambiental: o consumo de energia das IAs é gigantesco. “A próxima limitação [da inteligência artificial] será a eletricidade”, disse Elon Musk. Em números reais, gerar uma imagem em um modelo de inteligência artificial pode consumir até metade da carga de um smartphone e, para mil imagens, o equivalente à carga completa de 522 telefones.

Falta de precisão dos dados: a Meta AI pode fornecer informações falsas ou inventadas. Considerar suas respostas como verdadeiras é um erro grave que as pessoas costumam cometer. Isso é um problema, principalmente quando se trata de orientação médica, por exemplo.

Gera distrações: esta ferramenta representa mais uma porta de entrada para a distração. Instagram, TikTok, Facebook, X e Whatsapp representam um amplo campo fértil para se dispersar, e a Meta AI é mais uma opção que ajuda a evitar realizar as tarefas que realmente importam no dia a dia.

Falta de criatividade: muitos usuários utilizam a IA como ferramenta criativa, mas na verdade, como qualquer sistema tecnológico deste tipo, as respostas que oferece têm o mesmo estilo e tom. Os textos são semelhantes entre si e as imagens têm uma estética reconhecível. A IA e outras ferramentas (como ferramentas de design que oferecem modelos, por exemplo) não se destinam a nada além de responder a perguntas básicas.

Limitação da novidade: ao ter as respostas (verdadeiras ou não) ao seu alcance, as pessoas poderiam deixar de lado a curiosidade natural do ser humano.

A inteligência artificial está programada para simplificar análises, conceitos e gerar economia de tempo. Minimizar estes elementos pode reduzir a profundidade dos debates, e o impacto é ainda mais profundo nas pessoas que atravessam um período educativo.

Como desativar a Meta AI

Apesar de suas funcionalidades, muitos preferem não ter esse círculo azul em mãos, por isso decidem desabilitar a inteligência artificial no WhatsApp. A verdade é que, embora existam formas de reduzir a sua presença, eliminar completamente a IA não é possível.



Para minimizar sua presença no aplicativo, você deve:

Abra a conversa com a Meta AI no WhatsApp.

Toque no ícone com os três pontos verticais no canto superior direito (ou no menu de chat, dependendo do celular).

Selecione a opção “Excluir conversa” ou “Excluir chat”.

Confirme que deseja excluir a conversa.

Após esse passo a passo, o usuário não verá mais a Meta AI como uma conversa entre seus contatos. Porém, é provável que, na barra de pesquisa, no topo do menu de conversas, muitas pessoas cliquem erroneamente em uma consulta, e a conversa reapareça. Para resolver isso, você pode usar o truque para silenciar o chat para sempre e arquivá-lo com este passo a passo:

Abra o WhatsApp e vá para a conversa pessoal com a Meta AI.

Mantenha o chat pressionado até que seja selecionado e escolha a opção “Silenciar notificações”.

Em seguida, mantenha pressionado o chat novamente e clique nos três pontos no canto superior direito e escolha a opção “Arquivar chat”.

Feito isso, o usuário deixará de ver permanentemente o chat da Meta AI em sua tela de conversas. Porém, se a pessoa pressionar acidentalmente novamente uma consulta de inteligência artificial na barra de pesquisa, a conversa será reaberta automaticamente. Nesse caso, basta voltar e novamente a Meta IA permanecerá oculto na seção “Arquivado”.

