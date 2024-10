A- A+

Visitação Navio escola da Marinha da Argentina abre visitação pública no Recife Para ter acesso e conhecer a embarcação, cada pessoa deverá preencher um formulário de inscrição que será disponibilizado nos sites do Porto do Recife e da Capitania dos Portos

A fragata "Libertad", navio-escola da Armada Argentina, chegará no Recife na próxima segunda-feira (7) e permanecerá na capital pernambucana até a quinta-feira (10). A embarcação será aberta para visitação pública, de forma gratuita, na segunda e terça-feira, no período da tarde, das 13h às 16h.





Para ter acesso e conhecer a embarcação, cada pessoa deverá preencher um formulário de inscrição que será disponibilizado nos sites do Porto do Recife e da Capitania dos Portos, além das redes sociais do Porto. Desta vez, serão organizados grupos para entrar a cada 30 minutos, podendo o visitante escolher no formulário o dia e horário específico que deseja realizar a visita, evitando enfrentar grandes filas e sem correr o risco de ficar de fora.

História da fragata ARA “Libertad”.



A fragata foi construída pela Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE) em Río Santiago, província de Buenos Aires. O navio foi entregue à Marinha e sua bandeira foi hasteada em 28 de maio de 1963, realizando a primeira viagem de treinamento entre 19 de junho e 6 de dezembro.



O Poder Executivo Nacional, por meio do Decreto Nº 727 de 30 de maio de 2001, nomeou a fragata como navio embaixador da República Argentina. Até o momento, a fragata navegou 1.211.568 milhas náuticas (2.243.824 km), o que equivale a 56 viagens de volta ao mundo. Durante suas longas viagens, ela visitou 80 países e 191 portos.



É o quinto dos sete portos aos quais chegará no âmbito da 52ª Viagem de Treinamento que começou em 20 de julho, quando zarpou do Apostadero Naval Buenos Aires.



Missão

Durante sua estadia, a tripulação realizará uma série de ações, incluindo a entrega de homenagens florais ao Almirante Tamandaré e ao General San Martín.



Da mesma forma, os aspirantes em comissão realizarão atividades culturais e de interesse profissional, como uma visita à Praça do Marco Zero e um intercâmbio com a participação da Banda de bordo no Museu Cais do Sertão. Em seguida, farão um tour pela Escola de Aprendizes de Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) e pelo Centro Histórico de Olinda.



Os futuros oficiais da Marinha se deslocarão para a Praça da República para visitar o Palácio do Campo das Princesas, sede administrativa do Governo do Estado de Pernambuco, o Teatro de Santa Isabel e o Palácio da Justiça.



Vale ressaltar que esta é a décima quarta vez na história que a fragata chega a este porto. A primeira foi em 1963, como parte de sua viagem inaugural de treinamento, na qual Recife foi o primeiro porto de escala em seu itinerário de seis meses, que inclui portos como Boston (Estados Unidos), Lisboa (Portugal), Boulogne Sur Mer (França), Londres (Inglaterra) e Dakar (Senegal), entre outros.



A missão do Navio-Escola é completar a formação geral e profissional dos aspirantes comissionados da 153ª promoção da Escala de Comando Naval, 88ª da Escala de Infantaria de Fuzileiros Navais e 109ª do Corpo Profissional da Escala de Intendência da Escola Militar Naval, incrementar os laços de amizade e cooperação com os países visitados e promover a integração interinstitucional com convidados nacionais e estrangeiros, a fim de cumprir os requisitos do currículo da Escola Militar Naval e representar a Instituição e a República Argentina de maneira formal.



Sob o comando do Capitão Adolfo Rodrigo Ureta, o navio conta com uma tripulação de 302 pessoas: 29 do Estado-Maior, 64 aspirantes comissionados (incluindo um bolsista da Marinha da Bolívia) e uma tripulação de 192 oficiais não comissionados. Além disso, 10 convidados nacionais do Exército Argentino, da Força Aérea Argentina, da Gendarmaria Nacional Argentina, da Prefeitura Naval Argentina, de institutos de treinamento naval e de universidades nacionais estão a bordo. Além disso, há sete convidados estrangeiros das marinhas da Alemanha, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, México e Paraguai. Representantes das marinhas de outros países amigos também embarcarão na viagem.



O itinerário dura cerca de três meses e meio e terminará em novembro, em Buenos Aires. Com duração total de 105 dias, visitará 7 portos em 5 países, percorrendo um total de 12.930 milhas náuticas (equivalente a 23.946 quilômetros), chegando aos portos de Fortaleza (Brasil), San Juan de Puerto Rico (Porto Rico), Baltimore (Estados Unidos), Bridgetown (Barbados), Recife (Brasil), Rio de Janeiro (Brasil) e Montevidéu (Uruguai).

