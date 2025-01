Nazaré da Mata inicia matrículas para educação regular, especial e EJA; veja como se inscrever

A- A+

O município de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, inicia, nesta quinta-feira (2), o período de matrículas para as escolas municipais. O prazo segue até 31 de janeiro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, em todas as unidades de ensino da cidade.

As vagas são destinadas ao ensino regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Já as aulas estão programadas para começarem na quinta-feira, dia 6 de fevereiro.

Disponibilidade

Na zona urbana, oito escolas estão disponíveis para realizar o processo de inscrição. Entre elas, está o Colégio Municipal Dom Mota, localizado na rua Castro Alves, no Centro, que atende turmas do ensino fundamental e médio. Outra unidade importante é o Colégio Municipal Monsenhor Carlos Neves Calábria, no bairro Juá, que também oferece ensino fundamental e possui forte atuação junto à comunidade local.

Ainda na área urbana, destaca-se o Colégio Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, situado na rua Arquimedes de Oliveira, no bairro Juá, com foco no ensino fundamental. Já a Escola Municipal Dom Carlos Coelho, no Centro, é conhecida por sua tradição no atendimento à educação infantil e às séries iniciais do fundamental.

Outras unidades urbanas incluem a Escola Municipal Henrique Floriano Coutinho, no Loteamento Cinco Corações, e a Escola Municipal Irmã Guerra, na rua Dr. Osvaldo Neves. A Escola Municipal Natércia Azevedo de Andrade Pereira, na avenida Barão de Tamandaré, e o Grupo Escolar Municipal Deputado Torquato Ferreira Lima, no bairro Estação, completam o atendimento na cidade.

Na zona rural, cinco escolas estão prontas para receber as matrículas. A Escola Municipal Doutor Oswaldo Neves Maranhão, localizada na Propriedade Limeirinha, atende alunos da educação infantil ao ensino fundamental. O Grupo Escolar Municipal Mínima Lagoa do Ramo, no Engenho Lagoa do Ramo, é outra unidade que desempenha papel essencial no acesso à educação no campo.

O Grupo Escolar Municipal Manoel Miguel do Nascimento, no Engenho Lagoa, e o Grupo Escolar Municipal Dr. Domingos de Abreu Vasconcelos, no Engenho Camarazal, garantem ensino para as crianças e adolescentes de suas respectivas comunidades. Por fim, o Grupo Escolar Municipal Edite Correia de Souza, no Engenho Sertãozinho, é referência na oferta de educação para a região.

Em Nazaré da Mata, as matrículas para a EJA estão abertas nas escolas municipais Dom Mota, Monsenhor Calábria, no bairro Juá, e Torquato Ferreira Lima.

Documentos para matrículas

Para realizar a matrícula, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar mais próxima com os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento do estudante, RG e CPF do aluno e dos responsáveis, comprovante de residência atualizado, cartão de vacinação COVID, cartão do SUS, comprovante do fator RH e 2 (duas) fotos 3x4. Para novos alunos, também é necessário apresentar histórico escolar ou declaração de transferência.

Já para garantir a inscrição para a modalidade EJA, é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento, RG, CPF do aluno e dos responsáveis, comprovante de residência atualizado, cartão do SUS e duas fotos 3x4. Essa iniciativa busca atender especialmente trabalhadores, mães, pais e pessoas que desejam retomar os estudos para ampliar suas oportunidades e qualidade de vida.

Serviço

Nazaré da Mata inicia matrículas para educação regular, especial e EJA para todas as escolas municipais, da área Urbana e Zona Rural

Período de matrículas: de 2 a 31 de janeiro de 2025

Horário de atendimento das escolas: das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira



