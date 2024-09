Neoenergia firma parceria para aumentar desconto na conta pelo Projeto Vale Luz

A- A+

A Neoenergia firmou vai proporcionar um desconto maior para clientes do Projeto Vale Luz, que promove a troca de resíduos recicláveis por diminuição na fatura da conta de energia elétrica.



A ação vale a partir deste mês de setembro, e consiste na ampliação da coleta de embalagens de vidro por meio da parceria com a empresa Owens-Illinois (O-I), líder mundial na fabricação do material. Com isso, vai ser possível reinserir os cacos de vidro no processo produtivo para a produção de novas garrafas.

Assim, a partir desta semana, os participantes que entregarem o material em um dos cinco locais fixos de arrecadação, ou em qualquer um dos 24 pontos móveis, passarão a receber desconto de R$ 0,30/kg na fatura da conta de energia. Até o final de agosto, o valor era de R$ 0,08/kg. O aumento do valor pago por quilo é de cerca de 400%.

Como funciona a parceria

Na nova parceria, a O-I irá comprar toda a arrecadação de vidro do Vale Luz. Além disso, vai instalar, nas próximas semanas, um triturador em cada ponto fixo do projeto. O objetivo é facilitar o transporte do material até as suas fábricas, onde passarão pelo processo de reciclagem.

“Esta parceria vai fortalecer ainda mais o Vale Luz, pois vamos conseguir conceder mais desconto na conta de energia dos clientes participantes e ainda estaremos contribuindo com a eficiência energética na fabricação de novas embalagens de vidro. Este é apenas o início da parceria com a Owens-Illinois”, afirmou o supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, Artur Costa.

“O nosso objetivo com essa parceria é conscientizar o cidadão sobre a importância de realizar o descarte correto das embalagens de vidro, para que possam ser reaproveitadas no ciclo como matéria-prima para a fabricação de novas garrafas. Desempenhamos um papel social importante transformando a população em agentes ambientais e, na contrapartida, receberão desconto na conta de energia, proporcional ao peso do material descartado no projeto Vale Luz. Trata-se de uma parceria entre duas empresas de setores distintos, mas com o mesmo objetivo preservar os recursos naturais e gerar eficiência energética”, completou o gerente do Departamento de Economia Circular da O-I, Alexandre Macário.

A reciclagem do vidro influencia diretamente no consumo de energia utilizada na fabricação de novas embalagens. De acordo com a O-I, existe uma economia de 3,5% no consumo, por embalagem. Em um primeiro momento, isso pode parecer pouco, mas, ao pensar na quantidade de produtos fabricados diariamente, e no uso contínuo, o valor se torna relevante.

“Do ponto de vista da eficiência energética, é importante destacar que a O-I, ao usar os cacos de vidro como matéria-prima para a produção de novas embalagens de vidro, reduz consideravelmente a necessidade de energia e matérias-primas na produção. Além de ter a propriedade de ser 100% reciclado, o caco de vidro contribui para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, tornando o processo e a embalagem de vidro mais sustentável”, acrescenta Flávio Polacchini, gerente de Compras de Energia LATAM da O-I.

Além do uso consciente da energia elétrica, a parceria entre Neoenergia e O-I também beneficia diretamente os participantes do Vale Luz, que fazem parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Isso porque o cliente tem um ganho no orçamento doméstico e ainda contribui diretamente para a preservação do meio ambiente.

Como participar

Caso já seja cliente da Neoenergia, para participar do Programa Vale Luz, basta levar a fatura de energia com um documento com foto para realizar o cadastro no mesmo momento e já garantir o desconto na conta. Já os catadores devem ir até um ponto de atendimento do Vale Luz com RG e CPF, dados bancários, e preencher uma declaração de que é catador.

Desde a criação do projeto, já foram arrecadadas mais de 3,5 mil toneladas de resíduos e concedidos mais de R$ 1,5 milhão em descontos. A meta de 2024 é bater o recorde de 2023, quando foram arrecadadas 855 toneladas e distribuídos R$ 534 mil em benefícios. Apenas nos primeiros seis meses deste ano, já foram recolhidas mais de 547 toneladas e concedidos R$ 300 mil em descontos.

Confira, abaixo, os materiais recicláveis aceitos pelo Programa Vale Luz:

Vidro: garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares).

garrafas, potes e demais embalagens (não podem estar quebrados, nem ser de produtos químicos e médico-hospitalares). Papel e papelão: jornais, revistas, cadernos, livros e caixas.

jornais, revistas, cadernos, livros e caixas. Plásticos: Embalagens de produtos de limpeza, PET (como garrafas de refrigerante), sacos, CDs, canos e tubos, sopro colorido e branco.

Embalagens de produtos de limpeza, PET (como garrafas de refrigerante), sacos, CDs, canos e tubos, sopro colorido e branco. Metal: latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro.

latas de alumínio (refrigerante, cerveja, suco), latas de aço, latas de produtos alimentícios (leite em pó e conservas), aerossol desodorante, alumínio grosso e ferro. Óleo vegetal: óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas PET transparente).

óleo de soja, canola, girassol, gergelim, amendoim, milho, coco, algodão e mamona (material deve ser entregue filtrado e armazenado em garrafas PET transparente). Eletrônicos: CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora.

CPU com placa mãe, televisores, monitores, celulares, impressoras e copiadora. Baterias: o material deve estar limpo e seco na hora da troca e serão aceitas apenas baterias de veículos automotivos.

Veja também

Região Metropolitana do Recife Adolescente de 13 anos é morta a tiros em residência em Itamaracá; polícia investiga caso