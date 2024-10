Nísia diz que governo deve tratar vício em jogos como em tabaco, com alertas sobre males à saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o governo deve tratar o vício em jogos de apostas on-line, as chamadas bets, da mesma forma como são feitas campanhas preventivas ao uso de cigarro.

Trindade afirmou que o Ministério da Saúde adotará o mesmo tom como linha central de sua estratégia de prevenção à dependência de usuários.

—O paralelo que faço na prevenção é com a experiência bem sucedida do controle do tabagismo e do cigarro no Brasil, queria reforçar essa linha. A mensagem que bet faz mal à saúde, essa mensagem precisa chegar à população como um todo, mas também focalizar crianças, adolescentes, jovens, que devem ser o foco especial da nossa atenção — afirmou a ministra após participar de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros envolvidos nas discussões sobre o funcionamento das casas de apostas e jogos de azar on-line para definir novas medidas de controle do mercado.