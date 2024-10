Nossa Senhora de Fátima: peregrinos brasileiros têm encontro especial com Santa, em Portugal

A- A+

Muitos vão ao Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na cidade que leva o mesmo nome de um dos títulos recebidos da mãe de Jesus Cristo, quando apareceu para três pastorinhos, em Portugal, para agradecer pelo fim do “tempo nublado”. Uma resposta que chega por vários meios. Na cura, seja ela física ou espiritual. Na reconexão com a fé. Ou por meio de algo simbólico, como um arco-íris em um dia acinzentado. Na Bíblia, esse fenômeno indica a aliança entre Deus e os seres vivos. Conexão que tem como intercessora também a Virgem Maria.

História

São mais de mil títulos marianos para a Nossa Senhora. O de Fátima está relacionado ao local em que ela visitou em 1917, quando fez um ciclo de seis aparições para três crianças: Lúcia dos Santos, de 10 anos; Francisco Marto, 9; e Jacinta Marto, 7. As histórias sobre os acontecimentos foram relatadas em quatro manuscritos conhecidos por Memórias I, II, III e IV.

As primeiras aparições teriam acontecido na Cova da Iria, terreno que pertencia à família de Lúcia. Na terceira, ela revelou segredos relacionados à visão do inferno, necessidade da oração e penitência, devoção ao Imaculado Coração de Maria e até mesmo um recado que foi interpretado como profecia para um atentado contra o Papa São João Paulo II, em 1981.

Tocar na imagem de Nossa Senhora de Fátima, mesmo que por alguns segundos, foi capaz de emocionar fiéis - William Tavares/Folha de Pernambuco

Um grupo de peregrinos brasileiros esteve nesta semana em Fátima, junto com a Folha de Pernambuco, para visitar o Santuário e acompanhar o Congresso Mariano, promovido pela Obra de Maria e com apoio da Canção Nova. Um encontro especial para os devotos da “Senhora do Rosário”. Na semana anterior, o evento foi em Lourdes, na França, no Congresso de Cura e Libertação.

“Queremos rezar por todos os jovens do Brasil e do mundo. Eles são nosso futuro. Mãe, protege aqueles que estão sofrendo com as atrocidades da guerra. Pedimos paz para as famílias, paz para o mundo. Mãe, guarda-nos nas dobras do teu manto”, disse Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria, que deixou um buquê de rosas ao lado da imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Testemunhos

“A minha cunhada estava com um tumor na cabeça. Aí eu peguei a imagem de Nossa Senhora de Fátima no meu apartamento e pedi para ela dar para minha sobrinha, que nasceu dia 13 de maio, dia justamente de Nossa Senhora de Fátima, a alegria de ver a mãe curada. Agora estou aqui para agradecer”, afirmou Maria Ribeiro, de 76 anos.

Tocar na imagem da santa, por alguns segundos, já foi capaz de levar fiéis às lágrimas. Outros escolheram, em gesto de gratidão, fazer de joelhos o “Caminho do Peregrino”, que vai do topo da Cova da Iria até a Capelinha das Aparições. A construção da capela foi um pedido da Virgem Maria na sexta e última aparição. Francisco e Jacinta morreram em 1919 e 1920, respectivamente.

Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima é local para reconexão com a fé - William Tavares/Folha de Pernambuco

Em 13 de outubro de 1917, ocorreu um dos milagres mais famosos, reconhecido pela Igreja Católica, de Nossa Senhora de Fátima. Uma forte chuva, em um céu completamente escuro, foi dissipada com a chegada de um “sol que dançou”, presenciado por milhares de testemunhas que estavam no local para encontrar Virgem Maria - apenas Lúcia, porém, pode vê-la diretamente.

Destinos

Lúcia virou freira da Ordem das Carmelitas Descalças e faleceu em 2005, aos 97 anos. Chamada de "vidente de Fátima", ela foi reconhecida como beata pelo Papa Francisco. Anteriormente, Francisco e Jacinta tinham sido beatificados em 13 de maio de 2000 pelo então Papa João Paulo II.

Posteriormente, em 2017, Francisco e Jacinta também foram canonizados após o caso de um menino brasileiro, Lucas, à época de cinco anos, que caiu de uma janela, tendo um traumatismo craniano muito grave. Os pais do jovem rezaram para os pastorinhos e, dois dias depois, no dia 9 de março, a criança recebeu alta e se curou sem qualquer sequela da queda ou explicação médica para o que a Igreja Católica considerou um milagre.

A exceção

Com exceção da quarta aparição, todas aconteceram nos dias 13. A que fugiu à regra foi em um dia 19, em outubro, em Valinhos. O local hoje tem um monumento com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, além de esculturas do Anjo de Portugal e das várias estações da Via-Sacra produzidas pela artista Amélia Carvalheira.

Em gesto de gratidão, peregrinos fazem de joelhos o “Caminho do Peregrino” - William Tavares/Folha de Pernambuco

Antes das aparições da Virgem Maria, porém, os pastorinhos já tinham presenciado três visões de um Anjo, em 1916. A primeira e terceira foram Loca do Cabeço, enquanto a segunda aconteceu no Poço do Arneiro. Na área em que houve o encontro angelical, há atualmente esculturas do Anjo e dos videntes feitas por Maria Irene Vilar.

Representação

Foi comum encontrar na peregrinação fiéis que tinham devoção a representações diferentes da Virgem Maria. Nossa Senhora de Lourdes, das Graças, Aparecida, Guadalupe, Conceição e tantas outras.

"Sou devota de Nossa Senhora das Graças, mas vim aqui para agradecer à Virgem Maria. Já ia à missa, rezava o terço, mas não era tão frequente. Eu tinha uma inquietação constante e chegou uma hora que estorou. Não era problema de saúde, mas desde 2021, quando me reaproximei dela, eu senti uma emoção diferente", revelou Connie Souza, de 66 anos.

A reaproximação entre fé e humanidade é justamente o papel mais citado pelos devotos daquela que tem vários nomes, mas com um título que vale por todos: a mãe de Jesus.

*O repórter viajou a convite da Obra de Maria

