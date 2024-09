Novo Assassin's Creed é adiado, e ações da Ubisoft desabam quase 20%

A- A+

As ações da Ubisoft Entertainment caíram para o nível mais baixo em mais de uma década, depois que a empresa francesa de videogames reduziu suas previsões de receita devido a vendas abaixo do esperado e adiou o lançamento do muito aguardado Assassin's Creed Shadows.

Os papéis chegaram a cair 19% para € 9,25 na Bolsa de Paris, às 10h27 (hora local) desta quinta-feira, o nível mais baixo desde novembro de 2013.

Embora Assassin's Creed Shadows esteja "completo em termos de recursos", a nova edição da franquia de sucesso agora será lançada em 14 de fevereiro de 2025, informou a empresa em um comunicado divulgado na quarta-feira. O jogo estava inicialmente previsto para novembro deste ano.

A empresa disse que precisava de mais tempo para melhorar o jogo, após o desempenho abaixo do esperado de Star Wars Outlaws, seu lançamento mais recente.

Nos últimos anos, a Ubisoft tem lutado para se recuperar da pressão na produção durante a pandemia, que resultou em atrasos no lançamento de novos jogos e títulos cancelados. Adiar o lançamento do mais recente título da franquia Assassin's Creed significa que ele perderá o lucrativo período de férias.

A Ubisoft afirmou que agora espera compras antecipadas para seus games de € 1,95 bilhão (US$ 2,2 bilhões) no ano fiscal de 2025, que termina em março. Analistas esperavam em média € 2,42 bilhões, segundo uma pesquisa da Bloomberg.

“As metas revisadas são principalmente um reflexo das decisões tomadas para Assassin's Creed Shadows e do lançamento abaixo do esperado de Star Wars Outlaws”, afirmou a Ubisoft.

Star Wars recebeu críticas medianas após seu lançamento em agosto. A Ubisoft disse que se esforçará para evitar erros semelhantes com Assassin's Creed Shadows antes da temporada de férias.

"Isso permitirá que a maior entrada da franquia cumpra totalmente sua ambição", de acordo com a Ubisoft.

"A Ubisoft possui tanto propriedades intelectuais de jogos de alta qualidade quanto desenvolvedores talentosos; apesar disso, os últimos seis anos foram uma quase ininterrupta sequência de adiamentos de jogos, seguidos por lançamentos que ainda estavam inacabados, além de uma má alocação de capital para jogos que provavelmente nunca deveriam ter sido aprovados", disseram os analistas Doug Creutz e Mei Lun Quach, da TD Cowen, em relatório.

