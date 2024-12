A- A+

PERNAMBUCO Governo entrega novo presídio no Complexo do Curado, primeiro com fardamento para todos os detentos Com 954 vagas, unidade amplia total de vagas no sistema prisional do Estado

O Governo de Pernambuco entregou, na terça-feira (3), o novo presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), localizado no Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A unidade é a 25ª do sistema carcerário do Estado e, segundo a gestão estadual, terá 954 vagas do regime fechado.

Esse será inclusive o primeiro presídio pernambucano a entregar 100% dos fardamentos aos detentos, resultado da criação de fábricas em unidades prisionais.

A governadora Raquel Lyra e a vice Priscila Krause entregaram a unidade, que conta com recursos do governo estadual na ordem R$ 84,8 milhões.

“São 954 vagas no sistema penitenciário com protocolos necessários para garantir a segurança de quem trabalha aqui e mais cidadania para que as pessoas privadas de liberdade possam ter a oportunidade de cumprir a sua pena em um local digno, com oportunidade de trabalho, de estudo e acesso à saúde”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Os detentos irão ocupar a unidade prisional de forma gradativa. Segundo o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, detentos de outras unidades prisionais serão transferidos para o PLL.

"Para isso, estamos fazendo uma classificação técnica de preso no Estado. Essa unidade que estamos entregando hoje é feita com toda a dignidade para a pessoa privada de liberdade, trabalhando com a questão da assistência social para que a ressocialização seja efetiva", afirmou o secretário.

Governadora Raquel Lyra e vice Priscila Krause visitaram as instalações do presídio | Foto: Hesíodo Goés/Secom

Presídio

O presídio tem um total de 9.537,33 m² de área construída, em cinco pavilhões coletivos, com 24 celas cada um. Haverá ainda a disponibilidade para pessoas com deficiência. Agora, o Complexo do Curado passa a contar com quatro unidades prisionais.

O PLL ainda é composto de pátios de sol coberto e descoberto, módulo integrado, salas de aula e multiuso, parlatório, encontro íntimo, galerias de controle, sala de policiais penais, cozinha, refeitório, módulo de revista e inclusão, módulo de saúde (com consultórios odontológicos), ala disciplinar, administração, vestiário, alojamento, guarda externa, guarita, entre outros espaços.



A estrutura do novo estabelecimento penal segue o modelo do Sistema Construtivo Penitenciário, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), já implantado em diversos estados da federação. O formato oferece uma solução completa com qualidade, segurança, salubridade e menor custo de manutenção.

