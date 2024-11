A- A+

ALIMENTAÇÃO O que acontece com minha bexiga se eu comer tangerinas todos os dias? Mesmo que seja uma fruta com alto teor de vitamina C e uma aliada para fortalecer o sistema imunológico, deve-se ter cuidado no consumo frequente

A tangerina é uma fruta cítrica que não chama atenção apenas pelo seu aroma, como também por seu sabor. Ela contém uma grande quantidade de vitaminas e nutrientes que oferecem benefícios para a saúde.

Ainda que as tangerinas tragam grandes benefícios para o organismo, o seu consumo deve ser controlado.

“Uma dieta saudável inclui o consumo diário de frutas, e algumas delas são baixas em calorias e ricas em minerais, fibras e vitaminas”, escreve o site Medline Plus.

O consumo de tangerinas oferece doçura, frescor, alto conteúdo de vitamina C e é uma aliada para fortalecer o sistema imunológico, mas é preciso ter cuidado com sua ingestão, pois, em excesso, ela pode ter efeitos colaterais no organismo, especialmente na bexiga.

“A tangerina é rica em compostos antioxidantes, como a vitamina C, carotenos e ácido cítrico, que atuam evitando a formação excessiva de radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo doenças como gripe, resfriado e alergias”, acrescenta o TuaSaude.

Devido ao seu alto conteúdo de vitamina C e outros compostos ácidos, que são grandes benéficos para a saúde do corpo humano, a ingestão em grandes quantidades pode irritar o revestimento da bexiga, principalmente em pessoas com sensibilidade ou predisposição a condições como cistite intersticial ou infecções urinárias recorrentes, como explica a urologista Clara Sánchez Guerrero, na página Roc Clinic.

Para a doutora, as frutas cítricas podem aumentar a acidez na urina e causar irritação na bexiga. Por isso, é necessário estar consciente da quantidade consumida diariamente e, caso se tenha alguma doença urinária, também é recomendável consultar um médico antes de consumir, para evitar que cause problemas.

Entre os possíveis efeitos, estão os seguintes:

Aumento na frequência urinária: A tangerina, por ser um cítrico, tem propriedades diuréticas e as pessoas que consomem essa fruta em grandes quantidades sentem a necessidade de urinar com mais frequência.

Irritação vesical: O excesso de ácido na dieta pode irritar a bexiga, causando desconfortos como ardor ou pressão pélvica.

Risco de desidratação: Embora as tangerinas tenham alto conteúdo de água e efeito diurético, a falta de uma hidratação adequada pode contribuir para a desidratação, o que pode ter impactos na saúde urinária.

O consumo regular de tangerinas normalmente não causa problemas na maioria das pessoas, pois ela oferece propriedades importantes como antioxidantes, fibras e vitaminas. No entanto, os especialistas recomendam que seu consumo seja feito com moderação e combinado com outras frutas, para evitar que se torne prejudicial à saúde. Da mesma forma, é importante consultar um médico caso surjam desconfortos urinários.

Veja também

