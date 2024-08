O que se sabe sobre o surto de diarreia que atinge mais de 70 cidades em Goiás

A- A+

O estado de Goiás vive um surto de doença diarreica aguda (DDA), com mais de 12 mil casos registrados em 74 municípios, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. E ainda, como informa o órgão, é esperado um aumento do número de casos nos meses de agosto e setembro.

O que está causando o surto?

Em todos os municípios onde o surto foi registrado testes estão em andamento para que todas as causas relacionadas sejam investigadas.



Até o momento, foi identificada a ação do rotavírus/norovírus, de forma geral dentre diversos municípios, e a contaminação da água de três poços particulares, principalmente no município de Campos Belos, com a bactéria Escherichia coli (conhecida como E. coli).





De acordo com a Secretaria, o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) recebeu do período de julho a agosto amostras de 32 pontos de coleta de 11 municípios. Dessas amostras, um total de 32 laudos já foram liberados. Portanto, somente 18 amostras estão sob análise. Uma vez analisadas, elas são encaminhadas para o Laboratório Nacional de Referência, para exames complementares.

Quais são os sintomas da diarreia?

A diarreia costuma ser uma consequência de outro problema de saúde. Geralmente é um sintoma de infecções por microrganismos bacterianos, virais ou parasitários, muitas vezes disseminados pela água contaminada com fezes ou alimentos mal higienizados.

O principal sintoma da diarreia é o aumento do número de evacuações por dia ou a alteração da constância das fezes, que ficam pastosas ou líquidas. Outras queixas que podem acompanhar são:

Sangue nas fezes;

Dor na barriga;

Febre;

Suor frio.

Como se prevenir?

As recomendações da Secretaria para se prevenir contra a doença são:

Lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições e após usar o banheiro.

Consumir água tratada e alimentos bem cozidos.

Manter os alimentos em locais adequados e protegidos de insetos.

Buscar atendimento médico em caso de sintomas como diarreia, vômitos, febre e dor abdominal.

