O que significa quando o seu gato mostra a barriga?

A linguagem corporal do gato esconde muitos segredos. Sua personalidade, atitudes, comportamentos, entre outros atos, os tornam animais às vezes indecifráveis. É por isso que os especialistas estão de olho em sua forma de agir e como buscam que os proprietários interajam com eles com a maior certeza possível.

Uma das poses mais conhecidas dos felinos é quando eles mostram a barriga. Naquele momento, sua cabeça balança de um lado para o outro como se procurasse contato com um humano. Em decorrência desse fato, especialistas veterinários analisaram o caso e chegaram a conclusões positivas.

A barriga é uma área sensível dos gatos e, portanto, eles não costumam mostrá-la a ninguém. Em um sintoma que pode denotar fragilidade, os animais procuram uma forma de não se expor e, assim, se sentirem desconfortáveis para enfrentar uma situação.





Estando em um ambiente confortável, os gatos mostram sua versão mais relaxada e isso inclui estar de barriga para cima em um claro gesto de segurança e relaxamento.

"Essa postura é um sinal de confiança e bem-estar, pois implica uma vulnerabilidade que eles só mostram com aqueles em quem confiam plenamente", explica o site especializado, El Heraldo, sobre essa posição adotada pelos felinos.

No entanto, deitar de costas não dá a um humano a possibilidade de acariciá-los. Essa linguagem não verbal dos animais pode causar confusão, embora nos gatos seja aprofundada por ter um caráter, às vezes, indisciplinado e até misterioso.

"Se um gato está tenso, desvia o olhar ou abana o rabo rapidamente ao tentar acariciar sua barriga, é melhor parar e respeitar seu espaço", alertou a mídia especializada sobre essa postura do animal.

Caso o gato concorde em deixar sua barriga ser tocada, será um sinal de que o ambiente doméstico é propício à convivência; Caso contrário, as condições estabelecidas devem ser revistas e um palco deve ser montado com mais jogos e atividades que relaxem o animal.

Ao interagir em um ambiente tenso, os animais mostram sua essência feroz e marcam o chão. É por isso que a incorporação de material lúdico é tão essencial que não só dará tranquilidade ao felino, mas também harmonizará o clima em casa.

Um dos conselhos mais importantes dados por especialistas em comportamento animal é incorporar brincadeiras nos primeiros meses de vida. Desta forma, o felino começará a moldar seu caráter e terá um vínculo mais estreito com seu dono.

"As brincadeiras começarão a partir das quatro semanas de idade, e você notará que eles passam a maior parte do tempo brigando com outros gatinhos enquanto descobrem a hierarquia social. Das sete às oito semanas de idade, eles concentram sua atenção em brincadeiras predatórias com objetos inanimados", explicou o site especializado Purina, que acrescentou, opcionalmente, interagir com os animais por 20 minutos por dia para que eles possam descarregar energia e se sentirem mimados dentro de casa.

