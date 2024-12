Prefeitura de Olinda realiza ação educativa de limpeza na Praia Del Chifre, neste sábado (21)

A- A+

Equipes de Meio Ambiente e voluntários, incluindo surfistas, pescadores e recicladores, vão se reunir, na manhã deste sábado (21), para mais uma edição do projeto Praia Linda, na Praia Del Chifre, no bairro de Santa Tereza, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A concentração está marcada para as 8h e, a partir das 9h, o grupo percorrerá a faixa de areia, realizando a limpeza e distribuindo sacolas recicláveis para empreendedores locais, pescadores e depósitos.

A ação é promovida pela Prefeitura de Olinda, através da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Semapu).

O diretor de Meio Ambiente de Olinda, Jean Diniz, explicou a motivação da ação e convidou a comunidade a participar.

"A ação tem o objetivo de preparar a faixa de orla para as pessoas aproveitarem as festas de final de ano juntos aos familiares e amigos. Além disso, o local vai estar preparado para os empreendedores fazerem com que o comércio e a economia local girem de forma eficiente. Então queremos convidar as instituições privadas, instituições de ensino e demais voluntários, para participarem conosco para que juntos possamos exercer a cidadania, trabalhar um meio ambiente sustentável e poder aí dar um pouquinho do nosso tempo para o bem maior", reforça Jean.

No último dia 18, o prefeito Professor Lupércio inaugurou a nova ponte da Ilha do Maruim, no bairro de Santa Tereza. A estrutura, com cerca de 20 metros de extensão, conecta a comunidade à praia de Del Chifre.

A obra atende moradores e comerciantes da região que utilizam a rota para o tráfego de carroças de produtos. A ponte foi equipada com corrimões para aumentar a segurança dos pedestres, além de melhorias no entorno, incluindo a instalação de um espaço para coleta de lixo, para evitar o descarte irregular. Uma escadaria de acesso também foi totalmente reformada.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Defesa Civil de Gaza reporta 10 mortos de uma mesma família em bombardeio israelense