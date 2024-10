A- A+

investigação Olinda: Polícia Civil investiga denúncia de agressão a criança de 3 anos em clínica odontológica Caso de agressão teria acontecido em uma clínica odontológica particular no bairro de Casa Caiada

Um caso de agressão contra uma criança de 3 anos em uma clínica odontológica em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



Segundo a corporação, o caso aconteceu em um estabelecimento particular no bairro de Casa Caiada.



A denúncia foi registrada na última segunda-feira (21) e confirmada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (25).

A denúncia aponta que o paciente, um menino de 3 anos, estaria agitado no momento da consulta e teria sido apertado pela profissional.



Diante do ocorrido, os pais da criança denunciaram o caso na 1ª Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e Adolescente e Atos Infracionais, que fica no Complexo Policial de Paulista, na RMR, onde o caso está sendo investigado.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos", destacou a Polícia Civil de Pernambuco.

Veja também

eleições eua Geração Z revela divisão de gênero na hora de escolher entre Trump e Kamala