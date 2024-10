Ônibus da av. Dantas Barreto: mudanças de paradas e itinerários divide opiniões de passageiros

A- A+

Nesta segunda-feira (28), os passageiros de ônibus que embarcam e desembarcam na avenida Dantas Barreto, no trecho entre as avenidas Guararapes e Nossa Senhora do Carmo, no Centro do Recife, experimentaram o primeiro dia útil de mudanças no tráfego dos veículos na região.

Desde o último sábado (26), 16 linhas diurnas e mais 18 Bacurau - que circulam na madrugada - deixaram de trafegar pela pista Oeste e passaram a rodar pela pista Leste da avenida, no trecho citado. Confira as linhas aqui.

Com essas modificações, oito linhas tiveram seus pontos de embarque e desembarque de passageiros modificados. Confira os pontos aqui .

Aviso nas paradas da av. Dantas Barreto. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

A mudança dividiu opiniões entre os passageiros. Para Luiz José, comerciante de 63 anos, a alteração teve impacto positivo na área.

“Foi melhor porque o fluxo de gente vai ser melhor para mim e para o pessoal que trabalha no camelódromo. Quanto mais ônibus parando na Dantas Barreto, melhor o movimento. Melhorou e a tendência é só melhorar, porque o Centro do Recife está precisando de mais gente circulando”, afirmou.

Luiz José, comerciante. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Para Cristina Ferreira, outra comerciante, que utiliza a linha TI Macaxeira (av. Norte), a mudança de parada foi benéfica por questão de segurança.

“Para mim, a mudança de onde eu estou descendo foi boa, porque na Dantas [Barreto] é perigoso e agora onde ele está tem mais movimento”, confessou.

Por outro lado, teve quem não aprovou as mudanças, como o caso de Vânia Maria do Carmo, que é técnica em laboratório e é usuária da linha UR-11 (Cais de Santa Rita).

“Não fomos comunicados dessas mudanças aqui na Dantas Barreto. Não teve um pingo de respeito com nós, usuários”, argumentou.

Vânia Maria do Carmo, técnica em laboratório. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Outros passageiros, que não quiseram se identificar, relataram que ainda não é possível dizer se houve melhora ou piora das alterações, devido a esta segunda ser o primeiro dia útil após a mudança.

Mudanças aprovadas por motoristas de carro e moto

Os motoristas de carro e moto relataram que as mudanças na avenida, que começaram a operar em novos sentidos desde o dia 14 de outubro, vêm sendo positiva.

Geovane Luciano, que tem 60 anos e é motorista de Uber, ficou sabendo da mudança recentemente, porém demonstou otimismo futuro com a alteração.

“Eu acho que vai ficar melhor do que estava, porque o trânsito daqui de Recife é ‘bronca’”, explicou.

Geovane Luciano, motorista de uber. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Para Luiz Carlos, que trabalha como mototaxista, a alteração foi boa, porém, faltaram mais sinalizações.

“Eu achei legal, porém faltou informação para indicar mais, ter mais placas visíveis para mostrar essa mudança”, afirmou.



Luiz Carlos, mototaxista. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Todas as modificações serão acompanhadas pelo CTM e poderão ser ajustadas durante o decorrer da nova operação. Em caso de dúvida, dar sugestão ou registrar reclamação, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158.



Também é possível falar pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagem de texto, áudio, foto ou vídeo, exclusivo para reclamação. A demanda pode ser enviada ainda à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511 e 3182.5518.

Veja também

bolívia Governo boliviano acusa Evo Morales de armar "teatro" com suposto atentado