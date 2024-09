Ônibus tomba em São Cristóvão, no Rio, e deixa mais de 20 feridos

A- A+

Um ônibus da linha 476 (Méier - Leblon) tombou na altura do número 200 do Campo de São Cristóvão, perto da Feira de Tradições Nordestinas, na noite de sexta-feira (6), no Rio de Janeiro, deixando 27 pessoas feridas, sendo três em estado grave.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h34. De acordo com a corporação, as vítimas foram encaminhadas para os hospitais municipais Miguel Couto, na Gávea, Souza Aguiar, no Centro, Salgado Filho, no Méier, e Evandro Freire, na Portuguesa (Ilha do Governador).

Três das vítimas que deram entrada em um dos hospitais permanecem em estado grave, segundo a Secretaria municipal de Saúde.

