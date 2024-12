A- A+

DESCONEXÃO Operação com 30 mandados mira suspeitos de tráfico e crimes contra a vida em Pernambuco e na Paraíba Ao todo, são 15 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão, segundo a Polícia Civil

Operação deflagrada em Pernambuco e na Paraíba, na manhã desta sexta-feira (27), cumpre 30 mandados contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo e crimes contra a vida — delitos como homicídio, infanticídio e outros previstos no Código Penal.

Foram expedidos pela Vara Única de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife (RMR), 15 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão domiciliar.

As ordens para a Operação Desconexão são cumpridas no Recife e em Paulista, Abreu e Lima e São Lourenço, na RMR, e Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco; e em Santa Rita, na Região Metropolitana de João Pessoa (PB).

Presos e materiais apreendidos estão sendo levados para a sede do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Participaram das investigações, que tiveram início em fevereiro deste ano, policiais civis dos dois estados e o Corpo de Bombeiros de Militar de Pernambuco.

O delegado João Carlos Oliveira, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, preside as apurações da operação.

Outros detalhes sobre a Operação Desconexão serão divulgados em breve pela Polícia Civil de Pernambuco.

