Operação Carro-Pipa completa 26 anos: conheça ação que beneficia mais de um milhão de nordestinos

Nesta quinta-feira (26), o Exército e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, detalharão os principais desafios da Operação Carro-Pipa, que completa 26 anos de atuação e atende cerca de um milhão e meio de nordestinos, em mais de 400 municípios.

A ação acontece no auditório do Quartel-General do Comando Militar do Nordeste, localizado no Km 12 da BR-232, no bairro do Curado, a partir das 9h.

Conheça mais sobre a Operação Carro Pipa

A jornada é aberta ao público, que pode se inscrever através deste link, e tem como objetivo ampliar o conhecimento da sociedade sobre a operação humanitária, além de provocar o debate sobre as melhores práticas para sua condução.

Histórico

A seca no agreste e sertão nordestino é histórica. As primeiras notícias sobre a seca datam de 1583, nos escritos do Padre Jesuíta Português Fernão Cardim, onde índios foram obrigados a abandonar a região do interior de Pernambuco e Rio Grande do Norte com destino ao litoral, com prejuízos para as atividades de cana-de-açúcar e mandioca.

O Programa de Distribuição de Água Potável no semiárido brasileiro teve início em 1998, sob supervisão da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Em setembro do mesmo ano, a Sudene e o Exército Brasileiro firmaram um convênio para atender o referido Programa. São 26 anos distribuindo água no semiárido.

Operação Carro-Pipa

A Operação Carro-Pipa (OCP) consiste em um programa do Governo Federal, do qual o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e o Ministério da Defesa (MD) são os órgãos normativos.

A iniciativa compreende ações complementares de distribuição de água potável por meio de carros-pipa, prioritariamente às populações rurais atingidas por estiagem e seca no Semiárido Brasileiro, cujos municípios se encontram em situação de emergência ou de calamidade pública, devidamente reconhecidas por ato do Governo Federal.

No Exército Brasileiro, o programa é coordenado pelo Comando de Operações Terrestres (COTER) e executado pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE) que, a partir da distribuição dos recursos alocados pelo MIDR, planeja, coordena e fiscaliza a coleta, o transporte e a distribuição de água potável, em coordenação com os governos estaduais e municipais e suas respectivas Secretarias ou Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil.

