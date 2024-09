A- A+

Região Metropolitana do Recife Operação prende organização criminosa suspeita de receptação e corrupção de menores em São Lourenço Três adultos foram presos e dois adolescentes, apreendidos

Uma operação policial apreendeu dois adolescentes e prendeu um trio integrante de uma organização criminosa suspeita de receptação e corrupção de menores, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



A Operação Impacto Integrado de Resposta Rápida, realizada pelas Polícias Militar e Civil de Pernambuco, contou com a atuação de 65 PMs, entre oficiais e praças.



Na ação, foram realizadas ações preventivas e repressivas de combate à criminalidade, como rondas e abordagens a veículos e pessoas no município.



Dois homens, de 20 e 42 anos, e uma mulher, de 18, foram presos em flagrante pelos crimes de associação criminosa, corrupção de menores e receptação.

Também foi apreendido por ato infracional um adolescente de 17 anos. Um segundo adolescente ainda foi apreendido por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.



Com esse segundo adolescente, os agentes encontraram 48 porções de maconha e 31 pedras de crack. Todos os autuados foram encaminhados à Delegacia de São Lourenço da Mata.



O objetivo da operação, que aconteceu na última quarta-feira (11), e contou com policiamento ostensivo motorizado, foi manter a ordem pública e contribuir com a redução dos crimes contra a vida e contra o patrimônio.

