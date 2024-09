Suspeitos de roubo, receptação qualificada e lavagem de dinheiro são alvo de operação em Pernambuco

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de roubo, receptação qualificada e lavagem de dinheiro é alvo da Operação Soplón, deflagrada na manhã desta quinta-feira (18) pela Polícia Civil de Pernambuco.

A corporação informou que estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca, todas na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

Presos e materiais foram conduzidos à sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de São José, área central do Recife.

Ao todo, trabalham na execução da operação 70 policiais civis. A presidência da ação, que começou as investigações em abril deste ano, é do delegado Ney Rodrigues, titular da Delegacia de Porto de Galinhas.

A operação contou com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core) e Grupamento Tático Aéreo (GTA) e investigações assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel).

Outros detalhes sobre a Operação Soplón serão repassados em breve pela Polícia Civil de Pernambuco.

