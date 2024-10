Justiça mantém prisão de sócio de laboratório que emitiu laudo equivocado em órgãos contaminados

A- A+

Casado com a tia do deputado federal e ex-secretário estadual de saúde Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, o Doutor Luizinho (PP), o ginecologista Walter Vieira teve a prisão temporária mantida durante a audiência de custódia, realizada nesta terça-feira, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Walter é um dos sócios do Laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme Ltda, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A unidade é investigada pela polícia por emitir um laudo errado que permitiu a contaminação, por vírus HIV, de seis pessoas que receberam órgãos transplantados.

Outros dois dos envolvidos no caso e que estão presos, Ivanílson Fernandes dos Santos e Jacqueline Iris Barcellar de Assis, ainda não passaram por uma audiência de custódia, segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Alvo de um dos quatro mandados de prisão da Operação Verum, deflagrada pela Polícia Civil na última segunda-feira, Jacqueline se apresentou no início da tarde de terça-feira e também está atrás das grades.

Além dela, outros três investigados estão presos. São eles Walter Vieira, apontado pela Polícia Civil do Rio como sócio do laboratório, Ivanilson Fernandes dos Santos e Cleber de Oliveira Santos. Este último foi preso, nesta quarta-feira, ao chegar de uma viagem, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do governador.

O laboratório de Patologia Clínica Dr. Saleme era responsável pelos exames de análises clínicas na Central Estadual de Transplantes. A empresa também atuava por contrato em ao menos outras 12 unidades de saúde estaduais, como hospitais, institutos, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e centros especializados.

