apresentação em prêmio Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã abrilhantou a noite do 21º Marcas Que Eu Gosto O Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã encantou os convidados com um reportório que incluía clássicos

O Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã foi a atração especial da 21ª edição do Prêmio Marcas Que Eu Gosto, realizada no auditório do Museu Cais do Sertão, no Bairro do Recife, na noite da quinta-feira (27).

O grupo abrilhantou a noite e encantou os convidados com um reportório que incluia o Hino de Pernambuco, Asa Branca e outras canções.

A escolha da orquestra foi baseada na temática da premiação que, este ano, teve como mote "Inclusão: Transformação em Andamento".

"O convite para participarmos da cerimônia partiu do diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, ao idealizador e coordenador-geral da Orquestra Criança Cidadã, o juiz de Direito João José Rocha Targino. O convite foi prontamente aceito, porque a OCC tem, em relação à imprensa, uma postura de consideração e colaboração", explicou Carlos Eduardo Amaral, coordenador de Comunicação da Orquestra Criança Cidadã.

Prêmio Marcas Que Eu Gosto

O evento, realizado pela Folha de Pernambuco, tem como objetivo premiar as marcas preferidas da população recifense, de acordo com a pesquisa sobre os hábitos de consumo para a revista Marcas Que Eu Gosto.

A pesquisa foi realizada com 600 entrevistados do Recife, de todas as classes socioeconômicas, com dados colhidos entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Este ano, o estudo teve 49 categorias, incluindo diversos setores econômicos.

Dentre as categorias, 47 são de marcas e duas são especiais, que incluem Marca Que Representa o Estado de Pernambuco e Marca Que Faz a Diferença.

Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã

O quinteto de cordas, formado pelos alunos André Ruan, Pedro Henrique Martins (violinos), Clara Cecília (viola), Wesley Mateus (violoncelo) e Renan Moura (contrabaixo), foi o responsável por abrilhantar a ocasião.



Os músicos tocaram, além do Hino de Pernambuco, músicas internacionais, como "Por una cabeza" e "My way", e obras nacionais, como o Prelúdio da "Bachianas brasileiras n° 4" e "Lamento sertanejo".

O coordenador de comunicação da orquestra explicou, ainda, como se deu a seleção do reportório performado na noite da premiação pelo quinteto.

"A orquestra dispõe de um acervo de partituras de obras consagradas que costuma executar em eventos institucionais, dentre arranjos de música folclórica e popular e peças de música clássica. Assim, após aceitarmos o convite, escalamos nossos músicos de maior experiência e desenvolvimento artístico para o evento, e selecionamos o repertório de acordo com a duração de nossa participação, as particularidades da cerimônia e o conhecimento das preferências do público", disse Carlos Eduardo.

A estudante Clara Cecília, de 16 anos, toca viola e participou da performance do quinteto de cordas durante a premiação do Marcas Que Eu Gosto.

A violista, em entrevista à reportagem da Folha de Pernambuco, falou um pouco sobre a experiência de tocar na solenidade.

"Foi muito incrível, gostei muito da experiência de ter participado e de ter tocado pra esse público maravilhoso, acredito que eles gostaram bastante. Eles elogiaram bastante. Algumas pessoas me pararam, após a apresentação, e disseram: 'Nossa, você tocou muito bem! Vocês arrasaram'", contou a estudante.

A Orquestra

A Orquestra Criança Cidadã é um projeto social gerido pela Associação Orquestra Criança Cidadã (AOCC).

Idealizado pelo juiz de Direito João José Rocha Targino, o projeto, que funciona desde 2006, tem como objetivo o resgate social de crianças e asolescentes carentes através da música.

A primeira comunidade escolhida para a atuação social foi o Coque, um dos bairros mais violentos e de menor Índice de Desenvolvimento Humano do Recife.

Atualmente, a Orquestra Criança Cidadã atende gratuitamente a 400 jovens, entre 06 e 21 anos, sendo 250 no Coque, 120 no Ipojuca e 30 em Igarassu.

Os alunos recebem aulas de instrumentos de cordas, sopros ou percussão, além de teoria e percepção musical, solfejo, flauta doce e canto coral.

Além disso, os jovens permanecem no projeto por um período de quatro horas por dia, no contraturno escolar.

O projeto conta, ainda, com apoio pedagógico, atendimentos psicológico, médico e odontológico, aulas de inclusão digital, fornecimento de três refeições por dia e fardamento.

A Orquestra Criança Cidadã é um projeto social gerido pela Associação Orquestra Criança Cidadã (AOCC) | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

A Orquestra Criança Cidadã vai além do Quinteto de Cordas

O projeto também garante a profissionalização por meio da Escola de Formação de Luthier e Archetier (EFLA), onde os alunos aprendem a arte da construção e reparo dos instrumentos de cordas e respectivos arcos.



Em seus quase 15 anos de existência, a Orquestra Criança Cidadã recebeu mais de 30 prêmios, incluindo o Prêmio Caixa Melhores Práticas em Gestão Local, de âmbito nacional.



No âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) escolheu a Orquestra como uma boa prática de inclusão social, em dezembro de 2010.

Em 2015, a Orquestra Criança Cidadã tornou-se a primeira escola de música das Américas e a segunda do mundo a fazer parte do Programa de Escolas Associadas da Unesco.

Novos alunos

O ingresso de novos alunos na Orquestra e na EFLA ocorre quando há vagas disponíveis, através de um edital de seleção, publicado no site da Orquestra ou da EFLA e divulgado via redes sociais oficiais da Orquestra.



Entre as atividades extracurriculares oferecidas pelo projeto, estão, além de cursos em parceria com universidades, intercâmbios para a Europa e América do Norte, direcionados aos alunos de destaque.

