Ouricuri: PM resgata cabras e bodes roubados, incinera roça de maconha e apreende armas no Sertão

A- A+

Dezesseis cabras e bodes roubados no Sertão de Pernambuco foram recuperados durante uma operação da Polícia Militar, que também localizou e incinerou uma plantação de maconha, e apreendeu armas e munições.



Segundo a PM, a ação aconteceu na noite dessa terça-feira (23), no Sítio Espinheiro, na zona rural de Ouricuri, após denúncia de roubo de 17 animais, entre bodes e cabras, de um criador da cidade.



A localização dos animais roubados foi repassada para agentes do 7º BPM, que realizaram buscas no endereço indicado.



Dois suspeitos perceberam a chegada do policiamento na área e fugiram pelo matagal, não sendo alcançados, segundo informou a corporação.



Foi feita uma varredura na área e 16 dos 17 animais foram encontrados. Também foi descoberto um cultivo de maconha, com aproximadamente 100 pés da erva, que foram incinerados no local.

Ainda na área, foram apreendidos 6,09 kg da mesma droga, pronta para consumo, duas facas, duas espingardas artesanais e duas de chumbo, munições de diversos calibres, deflagradas e intactas, e dois celulares.

Agentes encontraram armas e munições no local | Foto: PMPE/Divulgação

O material e uma amostra do roçado de maconha foram apresentados na Delegacia de Ouricuri, para registro da ocorrência.



A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso.

Veja também

susto Baleia salta e atinge barco com pescadores nos Estados Unidos