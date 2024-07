Padre Arlindo promove Dia da Solidariedade com ações sociais, neste sábado (20)

A- A+

As ações filantrópicas em alusão ao Dia da Solidariedade e em comemoração pelo aniversário do Padre Arlindo, celebrados ao longo do dia desta sexta-feira (19), em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, seguiram oferecendo serviços de saúde, assistência social, cidadania, beleza e bem-estar e distribuição de cestas básicas, neste sábado (20).

Organizada pela Associação Padre Arlindo, a programação também incentivou o voluntariado de profissionais de saúde e de outras áreas para prestar assistência à população.





Padre Arlindo // Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Para serviços médicos, o padre convidou Fundação Altino Ventura, Procape, IMIP, Instituto do Fígado de PE, Rede D'or, Hospital Português, Interne Saúde, Plano Odonto Digital, Faculdade de Odontologia da UPE, Faculdade de Medicina de Olinda, Faculdade de Odontologia do Recife e a UNIBRA.





No quesito cidadania, estão presentes o Tribunal de Justiça de Pernambuco, Polícia Civil, Instituto Buril, DETRAN-PE, Alepe cuida, Sesi, Instituto Cristina Tavares e CAS. Para as crianças, foi montado um parque infantil com pula-pula, recreação com contação de história e pinturas, além da presença da Turma do Fom Fom, do DETRAN-PE.

Instituto Padre Arlindo

O dia do aniversariante do Padre Arlindo começou cedinho, às 2h30 da manhã. Assim como fez na construção da Igreja de Tamandaré, em 2008, o religioso foi, pessoalmente, iniciar a construção de um grande projeto, o Instituto Padre Arlindo, em Tamandaré.

Logo na abertura do Dia da Solidariedade, o religioso fez o anúncio junto ao novo parceiro, o ex-futebolista brasileiro e empresário, Adaíton Santos, da DUE Incorporadora, que será responsável pela construção.

"Estou realizando um sonho, hoje, em conhecer a sua obra e poder participar de alguma forma. A história do padre é emocionante e inspiradora. A DUE tem o objetivo de ser uma ferramenta social, de impactar o capitalismo selvagem e transformá-lo no capitalismo consciente. Padre Arlindo está nos dando a oportunidade para que possamos fazer nossa obrigação de desenvolver com as pessoas de bom coração esse destino para a população do nosso entorno", comenta o ex-jogador e empresário Adaílton Santos.



O Instituto vai oferecer ajuda assistencial, cursos profissionalizantes para capacitar jovens universitários, esportes e atendimento médico.

"Com o Instituto, vamos ampliar as nossas ações já realizadas na Associação Padre Arlindo. Todos esses serviços que oferecemos nos nossos eventos gratuitamente, futuramente, serão rotina para nossa população de Tamandaré", diz o pároco.

