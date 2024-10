A- A+

Turismo religioso Padre Arlindo divulga Rota da Fé, que traz passeio por igrejas e pontos turísticos de Tamandaré O pároco da cidade localizada no Litoral Sul de Pernambuco participou de entrevista à Rádio Folha 96,7 FM nesta segunda-feira (28)

A relação do município de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, com a fé tem mais um atrativo liderado pelo padre Arlindo, pároco da cidade. O projeto Rota da Fé, que traz um roteiro passando pelas principais igrejas e pontos turísticos, foi divulgado em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, nesta segunda-feira (28).

A Rota da Fé conta com visita ao Forte de Santo Inácio de Loyola, onde começaram os primeiros atos de fé da região.

O passeio também integra passagem pela Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada na entrada da cidade, Igrejinha de São Pedro, na beira mar, Igreja de São Benedito, na Praia dos Carneiros, e a Nova Matriz de São Pedro. Essa última foi construída pelas mãos do próprio padre Arlindo e da comunidade, no centro de Tamandaré.

De acordo com o padre Arlindo, a ideia surgiu para organizar a logística de algo que já acontecia. Ao contrário de outras praias no Brasil, que não têm um destaque religioso, Tamandaré já é conhecida por suas igrejas.

"Praia é conhecida como um lugar em que a fé é fria, onde as pessoas não participam das celebrações. As grandes praias do Brasil quase não têm lugar para rezar. São igrejas pequenas e locais apertados", iniciou padre Arlindo.

"Eu notei que dá para fazer de forma organizada. Tudo nasceu de uma maneira orgânica. A gente vai percebendo a necessidade, acredito na ação do Espírito Santo de Deus. O meu sentimento é de que o povo já reconheceu a presença de Deus em Tamandaré. As caravanas já estão indo, o povo vai para rezar. Agora precisa organizar a logística. As pessoas já viram que é um lugar de cura e saúde mental. A Rota da Fé sempre existiu, só faltava colocar cada coisa em seu devido lugar", completou o sacerdote.

Além de aproximar a fé das pessoas em Tamandaré, outro objetivo da Rota da Fé é fomentar o turismo da região.

O projeto visa proporcionar momentos de lazer e de crescimento espiritual aos turistas no encontro com as belezas naturais das praias.

"Muitas das caravanas do turismo chegam apenas na Praia dos Carneiros, que é belíssima, mas a gente podia fazer a conexão dos Carneiros com o centro de Tamandaré. Fazendo essa junção, potencializamos mais a área, o que gera emprego e desenvolve a economia", argumentou o padre Arlindo.

Depois de passar pelas igrejas no Rota da Fé, os grupos de visitantes terão um passeio de catamarã pelas águas do Rio Arikindá.

Os turistas estarão acompanhados pelo Padre Arlindo com músicas religiosas, orações e muitas emoções. "Eu pensei em organizar um cronograma onde as pessoas possam vir e ter uma equipe de acolhida. Imagine terminar num catamarã comigo louvando e rezando. Depois jantar na Vila Padre Arlindo".

A Vila Padre Arlindo, que tem o nome em homenagem ao padre, movimenta a economia local com 200 pessoas trabalhando em 60 estabelecimentos de artesanato e alimentação.

Outro local que será visitado pelos turistas é a creche Padre Enzo, que atende a cerca de 500 crianças e adolescentes em situação de risco social, a qual o padre Arlindo é diretor.

O primeiro passeio programado com a presença do padre Arlindo vai acontecer nesta quinta-feira (31). Os interessados podem entrar em contato com a Luck Viagens, por meio dos números: (81) 3366.6222 e (81) 99323.1583.

Os locais de saída são a Praça do Derby, área central do Recife, e o Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeira. Ainda neste ano, está confirmada a programação no dia 21 de novembro. Outras datas podem ser disponibilizadas, a depender da demanda.

